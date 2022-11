La Morra ha festeggiato il patrono San Martino con i nuovi nati e i bambini ucraini ospiti nel comune [FOTO]

Venerdì 11 novembre, come ogni anno, a La Morra si è festeggiato San Martino, patrono della deliziosa cittadina langarola. I festeggiamenti sono iniziati alle 10 del mattino, quando un folto gruppo di bambini si è ritrovato nella sala polifunzionale di Piazza Vittorio Emanuele III, dove il Sindaco, Marialuisa Ascheri, ha dato il benvenuto ai piccoli nati nel 2021. A seguire hanno assistito allo spettacolo offerto da Daniela Febino e dal Collettivo Scirò e ricevuto in dono un libro, grazie al progetto "Nati per Leggere". Quest’anno oltre la presenza dei tanti bimbi lamorresi, nutrito è stato anche il numero di bambini ucraini, che il comune di La Morra sta ospitando a seguito della guerra scoppiata lo scorso febbraio.

Dopo questa prima parte dell’evento, tutti i bambini accompagnati da mamme, nonne e nonni, si sono trasferiti nel giardino pubblico adiacente la sala, dove grazie a Luciano Remigio del Centro recupero animali selvatici, hanno assistito alla liberazione di uno splendido falco pellegrino e di una poiana che sono così tornati a volare nel loro habitat naturale.

Incolonnati e accompagnati dalla guida naturalistica Guido Camia, i bimbi e i loro accompagnatori si sono poi incamminati verso la borgata Silio fermandosi in quello che sta diventando piano, piano il bosco di San Martino, dove è stato piantato “l’albero dei nuovi nati”, un ciliegio dedicato ai bambini del 2021 che si affianca a quelli piantumati negli scorsi anni.

“Come da tradizione per la festa di San Martino – ha detto il Sindaco Marialuisa Ascheri - stamattina abbiamo celebrato la vita appena sbocciata dei bambini, la vita dei profughi da noi ospitati, la vita ritrovata degli animali feriti, la vita futura del nostro ambiente con la piantumazione di un ciliegio”.

La giornata di festa è ripartita intorno alle 15, caratterizzata dalla consegna dei riconoscimenti per la “Fedeltà al Paese” e per la “Fedeltà alla Terra” e dalla presentazione del libro “Le radici e le ali: vent’anni di Agorà”. Si è ripartiti dalla sala polifunzionale di piazza Vittorio Emanuele III, dove l’attore Paolo Tibaldi, ha dato il benvenuto al nutrito pubblico intervenuto, per poi lasciare la scena al Sindaco, Marialuisa Ascheri, che ha portato i suoi saluti e fatto un breve intervento.

“Le nostre radici affondano in un mondo – ha detto il sindaco Marialuisa Ascheri – contadino quasi scomparso, le nostre ali ci devo servire per aspirare e contribuire a un mondo più giusto e dignitoso. Così la vita del nostro paese, pur intrisa di affanno e modernità, continua ancora a legarsi nei suoi aspetti più salienti a San Martino. Aspetti che ricorrono con la tradizione che si è consolidata sino a divenire prassi nella legislazione agraria, con il profumo delle vinacce spremute nei torchi che sale nell’aria delle vie e dove i profughi della guerra ucraina hanno il volto dei compagni di scuola dei nostri figli e dei nostri nipoti. Non dimentichiamo l’esempio di San Martino”.

Al termine del suo intervento, il sindaco ha introdotto l’intervento del professore Giuseppe Dosio, presidente di Agorà a cui è seguito il saluto, attraverso un video messaggio, della professoressa Maria Paola Azzario, presidente del centro Unesco di Torino.

Successivamente Paolo Tibaldi presentato Armando Gambera, Donatella Biffignandi, Rosanna Boglietti presidente del club per l’Unesco, che hanno raccontato, anche attraverso aneddoti e alcune letture dello stesso Tibaldi, il libro “Le radici e le ali: vent’anni di Agorà”.

A chiudere la serata le premiazioni, tra i premiati per la “Fedeltà al Paese”: Carla Bosco, Gianna Damonte, Mario Gambera, Orsola “Lory” Schiavino, Beatrice Sitia e Clarita Trinchero.

Mentre per la “Fedeltà alla Terra”, sono stati premiati: Michele “Michelino” Alessandria, Maria Cuccaro,

Francesca Ellena, Giuseppe Farinetti, Giuseppina Giaccardi e Giovanna Viberti.

A chiudere l’evento un momento conviviale, che è stato offerto dal Club per l’Unesco.