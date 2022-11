Taglio del nastro per la 43^ edizione della Fiera del Porro di Cervere [FOTO]

Oggi pomeriggio a partire dalle 15,30 al Pala Porro è stata inaugurata ufficialmente la 43a Fiera del Porro di Cervere, un’edizione che si preannuncia straordinariamente ricca di record.

Grande esibizione per le vie del paese del ^Gruppo Sbandieratori e Musici d’Acaja^ di Fossano e calorosa accoglienza del sindaco Corrado Marchisio alle numerose autorità civili e militari presenti.

Proprio il primo cittadino di Cervere ha condotto la cerimonia, coadiuvato da Sonia De Castelli, sempre a suo agio su un palco, e dall’accompagnamento musicale di ottimi musicisti, Fabio Gorlier, Francesco Bertone e Fulvio Chiara della Fondazione Fossano Musica.

Diverse le personalità che si sono intervallate sul palco dell'evento di punta dell'autuno cerverese.

Il senatore Giorgio Bergesio, presidente del Consorzio del Porro di Cervere, ha salutato i presenti da padrone di casa, ricordando:

“Cerchiamo di difendere le istanze del nostro territorio e di tutelare le eccellenze agroalimentari dai prodotti contraffatti. La sovranità alimentare è proprio questo: presidiare la grande qualità dei nostri prodotti e credere nelle peculiarità che abbiamo, guardando con occhio attento al futuro e alle nuove generazioni”.

Invitato in seguito sul palco il presidente della Pro Loco cerverese Giovanni Rinero, che ha ringraziato di cuore i 300 volontari che nelle prossime due settimane si alterneranno fra cucina e sala per servire ogni sera oltre mille pasti, aggiungendo un sentito grazie al personale che ha gestito le prenotazioni: in sole 6 ore si sono prenotate per le cene ben 3000 persone, un vero record.

Presente anche lo chef ligure Marco Venturino che presenterà proprio in queste occasioni il suo gelato al Porro di Cervere su mousse di Bra duro INALPI, una vera leccornia.

Giovanni Quaglia presidente Crc, accompagnato da Ezio Raviola (presidente di Fondazione Crc) e Gianfranco Mondino (presidente della Fondazione Crf) ha espresso un concetto importante dopo aver sottolineato il grande lavoro svolto da Cervere per portare la sua fiera a livelli così alti:

“La capacità della nostra provincia di fare rete e sistema è la nostra arma vincente. L’identità sta nelle relazioni, il futuro sorride a chi sa fare alleanze positive”.

Premiati i coltivatori Antonio Testa e Bartolomeo Scarzello insieme ai molti “gemellati” gastronomici che la fiera ha istituito come ogni anno: sono visibili sul sito www.fieradelporrocervere.it.

Erano presenti anche il neo presidente provinciale Luca Robaldo, la deputata Chiara Gribaudo, il presidente dell'ATL del Cuneese Mauro Bernardi, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Mauro Gola, il vice presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, il vice presidente della Regione Fabio Carosso, l’assessore regionale alle Politiche Agricole Marco Protopapa, numerosi sindaci, autorità civili e delle Forze dell’Ordine, i consiglieri regionali Paolo Bongioanni, Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso.

Prima del taglio del nastro è stato consegnato alla signora Gina Boggione moglie di Bartolomeo Cornaglia ideatore della prima edizione nel 1980, il ^Porro d’Oro^ alla memoria.

Un toccante ricordo del padre è stato espresso dalla figlia Maria Francesca Cornaglia.

Da questa sera è dunque possibile gustare i piatti della tradizione e quelli innovativi, nell’ampia sala del Pala Porro dotato di servizi da ristorante e naturalmente acquistare i mazzi di porri e altre specialità del territorio.