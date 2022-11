Alba, oltre cento persone all'incontro del Terzo Polo con Marattin, Costa e Giovannini

Riuscitissimo incontro del Terzo Polo (Italia Viva e Azione) ad Alba, dove la formazione è risultata al terzo posto alle ultime elezioni politiche.



Nonostante il sabato di Fiera, più di 100 persone erano presenti all'incontro politico sull'"importanza del terzo polo" con Luigi Marattin, Enrico Costa e Marta Giovannini per parlare della futura federazione, soggetto politico che si candida a essere primo partito alle Europee, Regionali e Amministrative 2024.



Moltissime le domande dal pubblico, sentita la partecipazione, grande presenza di giovani.



Forte messaggio di unità dai vertici e dalla base dei due partiti che presto si federeranno.



Un ottimo inizio per le sfide future e per un'opposizoone costruttiva ma ferma all'attuale governo di destra. Tanti anche gli amministratori locali presenti.