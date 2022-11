Savigliano, Zampedri lascia il centrodestra per aderire ad Azione-Italia Viva

Gianluca Zampedri, dottore commercialista, già candidato sindaco a Savigliano per il centrodestra nelle elezioni amministrative dello scorso giugno, ha aderito ad Azione-Italia Viva.

La notizia susciterà un certo stupore sulla piazza saviglianese, anche se va detto che Zampedri era un esponente civico, che non aveva mai aderito esplicitamente ad alcun partito politico, pur essendo stato il mandatario elettorale del senatore leghista Giorgio Bergesio nella campagna elettorale delle recenti politiche.

“Come lista civica “Risvegliamo la città” abbiamo fatto una riflessione e abbiamo considerato che il rimanere civici poteva voler dire restare senza ancoraggi politici e disperdere un patrimonio di consensi che abbiamo avuto dalla cittadinanza per rappresentare e difendere i valori liberali. Mi sono sentito onorato per essere stato interpellato dall’onorevole Enrico Costa, alla cui famiglia mi lega una profonda stima. Iniziamo con lui – spiega Zampedri - un percorso nuovo, diverso da quello civico ma nel solco di quelli che sono sempre stati i miei ideali”.

Quando gli chiediamo se non si senta a disagio nell’abbandonare i suoi amici di centrodestra a soli quattro mesi dal voto comunale, così risponde: “Sin da subito abbiamo costituito due gruppi consiliari. Uno, il mio, civico; l’altro, di cui fa parte Maurizio Occelli, che rappresenta la destra. Questa scelta, fatta all’inizio della consiliatura – osserva - permette ad entrambi libertà di movimento pur nel rispetto del nostro programma elettorale”.

Zampedri, nello scorso giugno, era stato il candidato sindaco espresso da quattro liste: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia-Udc e una formazione civica “Risvegliamo la città”, la cosiddetta “lista del sindaco”.

Aveva ottenuto 2186 voti, pari al 22,86%, una percentuale di consensi non sufficienti per accedere al ballottaggio.

Il duello finale per la conquista del municipio di Savigliano – come si ricorderà – aveva infatti avuto come protagonisti l’attuale sindaco Antonello Portera e il candidato del centrosinistra Gianfranco Saglione.

Sempre a proposito di Italia Viva, dall’incontro svoltosi stamane ad Alba (di cui pubblichiamo in calce le foto) e che ha visto protagonisti Enrico Costa e Luigi Marattin, arrivano voci di nuovi, imminenti arruolamenti nelle fila del Terzo polo cuneese.