Bach@Liszt: doppio concerto a Revello

Bach@Liszt doppio concerto domenica 13 novembre a Revello che vuole mettere in luce il legame tra questi due autori. Diviso in due parti, la prima nella chiesa parrocchiale alle 16 con Emanuele Colosetti all’organo, la seconda nella Cappella Marchionale con Elia Carletto al pianoforte.

In entrambe le parti si ascolteranno alcune pagine di Johann Sebastian Bach e di Franz Liszt. Di quest’ultimo in particolare due monumentali composizioni: il Preludio e Fuga sul nome BACH (all’organo) e le Variazioni su “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” (al pianoforte). Due mirabili esempi di virtuosismo.

Le due parti del concerto saranno precedute da una breve introduzione musicologica a cura di Lodovico Buscatti, musicologo e giornalista.

Un “cammino” anche per rendere tributo ai due bellissimi strumenti custoditi a Revello: l’organo Fratelli Vittino del 1874 in chiesa parrocchiale e il pianoforte grancoda Pleyel del 1927 in Cappella Marchionale.

È l’ultimo appuntamento della rassegna “4+3: in cammino tra le arti liberali”. Il percoso culturale che si è ispirato ai due gradi dell’insegnamento medioevale basato sulle sette arti liberali, organizzato dall’ Accademia Filarmonica di Saluzzo,