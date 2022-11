Crissolo: anche voli in elicottero per i "mercatini sotto il Monviso"

Tutto è ormai pronto in vista di domenica 27 novembre, quando Crissolo sarà animata dall’edizione 2022 dei Mercatini sotto il Monviso. Ancora una volta l’evento ha esercitato tutto il suo appeal dal momento che il paese – grazie alla presenza di oltre 70 espositori di svariati generi che troveranno spazio nelle vie e nelle piazze del capoluogo, proponendo belle ed originali idee regalo per tutti – verrà preso pacificamente d’assalto da migliaia di visitatori.



La novità di quest’anno è data dal fatto che giornata non sarà soltanto animata anche dalla distribuzione di caldarroste, con bar e ristoranti aperti e pronti ad accogliere i visitatori, ma metterà a disposizione dei tanto “ospiti” 10 minuti di adrenalina pura, grazie ai voli panoramici in elicottero della Heliwest.



I velivoli decolleranno dalle 9.30 in poi dal piazzale della seggiovia, accanto alla Sala delle guide.



Per qualsiasi informazione si può telefonare al Comune di Crissolo 017594902 oppure al Consigliere Comunale e responsabile organizzativo Nino Scalafiotti al numero 3896126227.