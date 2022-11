Saluzzo, oggi sabato 12 novembre la fiaccolata “Donne, vita e libertà" per le iraniane in rivolta

Oggi sabato 12 novembre alle 17,30 con ritrovo piazza Cavour, si svolge la fiaccolata di solidarietà per le iraniane «Donne, vita e libertà». Seguirà alle 18 nel cinema teatro «Magda Olivero» un approfondimento con esperti.

L’iniziativa si svolge nell’ambito della tradizionale rassegna "Storie di dis(pari) opportunità". Un mese di incontri e di approfondimenti sulla violenza di genere con spettacoli ed iniziative, come quella di oggi, dedicata alle donne iraniane.

“Non vogliamo che questa manifestazione assuma un carattere politico – afferma l’assessore alla cultura Attilia Gullino - anche perché la situazione iraniana è complessa e la resistenza contro il regime degli ayatollah ha molte anime, impossibili da comprendere fino in fondo e che spesso risultano di difficile contestualizzazione e interpretazione. Come Amministrazione e come Consulta l’idea è quella di esprimere solidarietà verso le donne di quel Paese, che lottano per il diritto alla libertà, dando loro la visibilità che forse i media riservano in questo momento ad altre questioni".