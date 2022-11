Bra, il ‘grazie’ della Scuola Primaria ‘Rita Levi Montalcini’ agli Alpini dell’ANA (Foto)

Amore per la montagna, abnegazione e sacrificio, senso del dovere, un volontariato che a Bra si manifesta in opere di grande generosità. Sono gli Alpini, uomini e donne che, dopo aver lasciato il servizio attivo, continuano nella grande famiglia dell’ANA a regalare gioia e sorrisi: troppo forte il desiderio di impegnarsi a favore degli altri.

Come il fare tappa nelle scuole primarie cittadine per donare ad alunni e docenti momenti di condivisione e allegria attraverso le tradizionali castagnate, organizzate con l’ottimo coordinamento del capogruppo Tino Genta .

“Castagnata e amicizia: questo è il programma che è andato in onda nella mattinata di lunedì 7 novembre presso la Scuola Primaria R.L. Montalcini di Bra. Una giornata piena di sole, ma già piuttosto fresca che i volontari appartenenti al Gruppo Alpini di Bra hanno riscaldato, oltre che con la loro proverbiale e consolidata simpatia e affabilità, con la preparazione di ottime caldarroste. A finire sul fuoco sono state circa 50 kg di castagne, che sono state prontamente distribuite ai bambini. Un evento particolarmente apprezzato, atteso dai nostri alunni e divenuto un vero e proprio appuntamento fisso. Un sentito ringraziamento va ai volontari del Gruppo Alpini di Bra che si sono resi disponibili anche quest’anno per far trascorrere ai bambini una mattinata all’insegna della gioia e della condivisione”.