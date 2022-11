Molte novità ai laboratori di elettrotecnica e elettronica del Vallauri

Il Settore di Elettrotecnica ed Elettronica del Vallauri ha intrapreso negli ultimi due anni non solo dal punto didattico, ma anche laboratoriale un notevole percorso di crescita che lo ha reso uno dei Settori più all’avanguardia.



Il “mondo elettrico”, infatti, è strategico nell’attuale transizione energetica che vede la conversione della maggior parte delle fonti di energia utilizzate proprio in energia elettrica a tal punto che si è venuti a parlare di “elettrificazione efficiente” sinonimo di soluzioni più convenienti, più green, più smart per far fronte alle nuove esigenze energetiche sempre più sfidanti.



Per preparare al meglio gli studenti, il Settore Elt del Vallauri ha, quindi, aggiornato le programmazioni didattiche ed estremamente potenziato, modernizzato ed arricchito i cinque laboratori adibiti alle tre discipline tecniche caratterizzanti: Il Laboratorio di Progettazione Elettrica, il Laboratorio (I.O.T, Laboratorio di Internet of Think), il Laboratorio Industria 4.0, il Laboratorio Building Automation ed, infine, il Laboratorio Elettrotecnica ed Elettronica.



Nel Laboratorio di Progettazione Elettrica gli alunni, durante il percorso di studi, realizzano un elevato numero di esercitazioni pratiche ed, è quindi, la materia (TPSEE) in cui maggiormente gli studenti possono prendere confidenza con i componenti e possono vedere realizzati gli impianti elettrici progettati. Vengono, infatti, approfonditi, nel corso dei cinque anni, gli impianti di tipo civile, le tematiche degli impianti elettrici industriali e pneumatici, compreso il mondo della ricarica delle auto elettriche, ambito in cui il laboratorio si è recentemente innovato con delle postazioni per esercitazioni pratiche, e si affrontano le tematiche legate alla SMART GRID, una rete elettrica multigenerazione interconnessa e gestita a livello centrale nei parametri elettrici fondamentali. Nel nuovissimo Laboratorio di I.O.T l’obiettivo è di approfondire aspetti innovativi che stanno trasformando in modo radicale il nostro stile di lavoro e vita: l’internet delle cose è una rete di dati intelligente in grado di gestire e monitorare processi complessi che caratterizzano sia la vita produttiva che quella domestica. Il laboratorio è stato attrezzato con apparecchiature evolute che permetteranno di gestire sistemi e processi con i principi della realtà aumentata per avere in tempo reale informazioni a portata di mano ovunque e in qualunque momento. Nel terzo laboratorio, Industria 4.0, ci si occupa di tutto quello che è l’industria evoluta nel campo dell’automazione industriale e dello sviluppo della building automation.



Lo scopo del nuovo Laboratorio di BUILDING AUTOMATION, invece, è permettere ai ragazzi di conoscere, imparare a gestire e progettare impianti e dispositivi SMART, sistemi con la capacità di interagire con l'ambiente esterno, recuperando, elaborando e trasmettendo informazioni tra Internet e il mondo reale. Per questo, è stato dotato di dispositivi commerciali, in modo da fornire agli allievi una panoramica della tecnologia attualmente esistente. Per finire, il laboratorio di Elettrotecnica è stato adeguato da poco con l’implementazione dei sistemi Labview per la misurazione digitale e l’acquisizione dati. Particolare attenzione è stata poi posta alla presentazione, in quinta, di un maggiore ventaglio di motori elettrici andando ad approfondire la tematica dei motori sui veicoli elettrici (e-mobility). Dati alla mano, il Settore Elettrotecnica del Vallauri di Fossano dimostra di essere un settore all’avanguardia ed in continua evoluzione, con forti basi di innovazione e di concretezza, un passo avanti verso un futuro di tecnologia ed interconnessione evoluta.