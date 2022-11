Volley A2M. Stasera la BAM S.Bernardo in casa nel big match con Vibo Valentia. Il dubbio di Giaccardi: "Qual è la vera Cuneo?"

È sicuramente il big match della settima giornata del campionato di serie A2 quello che va in scena stasera al palasport di Cuneo tra i padroni di casa della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo e la capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

Che i calabresi siano la squadra più attrezzata del torneo è cosa nota dall’estate scorsa: il presidente Pippo Callipo, da sempre anima e cuore della Tonno Callipo, non ha proprio digerito l’amara retrocessione in A2 della passata stagione (la seconda dopo quella del 2014: due anni di purgatorio, poi il ritorno nella massima serie nel 2016), allestendo subito un roster di assoluto valore.

A partire da chi ci ha creduto, volendo quindi continuare a vestire la maglia giallorossa ripartendo dai cadetti: il caso di Davide Candellaro, ex Piacenza, Trento e Civitanova, giocatore d’esperienza della squadra allenata dal brasiliano Cezar Douglas che forma la torre di centrali insieme con Alessandro Tondo.

Poi, la mano pesante di un altro personaggio che gli appassionati di pallavolo della Granda ricordano bene: in diagonale con Michele Fedrizzi, a schiacciare e ricevere, ci pensa infatti “JJ” Jernei Terpin, ex di Mondovì nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020.

Ma è dalle mani sapienti ed imprevedibili del palleggiatore Santiago Orduna che nascono le meraviglie della Tonno Callipo. L’argentino è sempre pronto ad armare, prima di tutti, il braccio armato del suo opposto, l’austriaco Paul Buchegger. Uno che finora viaggia ad una media di 5,04 punti a set: ne ha messi giù 116 vincenti su 23 disputati. Il libero è Domenico Cavaccini.

Il campionato della Tonno Callipo Calabria? Fin qui ha compiuto un percorso immacolato, con 6 vittorie su altrettante partite giocate: 2 successi per 3-0, 3 con il risultato di 3-1 ed un’unica sbavatura nella giornata d’esordio, quando vinse “solo” al tie-break a Lagonegro.

Ci vorrà dunque la miglior Cuneo per battere questo squadrone.

Non dovrà essere certo la copia di quella squadra vista finora durante le uscite in trasferta- E, a dirla tutta, anche molto più aggressiva e concreta della BAM S.Bernardo che si è imposta di fronte al pubblico amico contro Motta di Livenza, Lagonegro e Ravenna.

Lo sa benissimo coach Max Giaccardi, che non a caso domenica scorsa dopo l’ennesimo 3-1 subìto dai suoi lontano da San Rocco si è e ha interrogato tutti: “Qual è la vera Cuneo?”. Al campo l’ardua sentenza.

Gli animi sui due fronti sono diversi, rispettosi gli uni degli altri: “Quella di stasera sarà un altra partita in cui si dovrà lottare – si limita il palleggiatore biancoblu, Matteo Pedron -. Vibo è una squadra con un ottimo organico fatto di giocatori esperti. Noi giochiamo in casa e faremo il possibile per divertire il nostro pubblico”.

Da Vibo Valentia risuona forte la voce dell’ex Alessio Tallone: “Dovremo stare molto attenti al potenziale offensivo di Cuneo, che ha diversi giocatori di ottimo livello in grado di mettere chiunque in difficoltà. Sarà fondamentale la nostra battuta, che potrebbe arginare il loro potenziale di attacco. Finora Cuneo ha giocato con il freno a mano tirato, ma ha uomini d’esperienza in grado di fare la differenza come il capitano Iacopo Botto”.

Fischio d’inizio alle ore 20, con una particolare iniziativa promozionale offerta a tutti i partecipanti della Stracôni, la camminata podistica non competitiva che si svolgerà domani per le strade di Cuneo. I possessori del pettorale della Stracôni potranno ritirare il proprio biglietto omaggio alla biglietteria del Palazzetto a partire dalle 18,30 fino ad esaurimento posti.