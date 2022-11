Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì domani in campo contro la capolista Brescia

Seconda trasferta consecutiva in quattro giorni per la Lpm Bam Mondovì, che domani pomeriggio, alle ore 17, affronterà a Montichiari la capolista del girone A di A2, la Valsabbina Millenium Brescia. Un impegno particolarmente arduo per le ragazze di Solforati, chiamate a rialzarsi dopo il brutto passo falso di Trento (3-0).

L’avversaria, tuttavia, è la peggiore che in questo momento poteva capitare al Puma. La Millenium di coach Alessandro Beltrami è meritatamente da sola in testa alla classifica del girone A e nelle prime quattro uscite stagionali ha dimostrato di aver già raggiunto un ottimo stato di forma.

Ne sanno qualcosa la Itas Trentino e la Futura Busto Arsizio, uscite dal Pala Jimmy George di Montichiari a mani vuote dal confronto con la squadra bresciana. Tecnicamente la Millenium è una delle formazioni più competitive della serie A2, con attaccanti del calibro di Alice Pamio, Lea Cvetnic e Josephine Obossa. Una squadra solida in tutti i reparti e costruita per ritentare la promozione in A1.

Pronostico chiuso? Nient’affatto! In un match come questo le motivazioni possono avere un ruolo fondamentale. Le Pumine non sono di certo le ultime arrivate in A2 e nonostante la squadra di Solforati sia ancora alla ricerca dei giusti equilibri, la Lpm ha nel proprio roster giocatrici in grado di impensierire le avversarie.

Occorre però giocare con maggiore determinazione, cercando di limitare al massimo gli errori che hanno caratterizzato e condizionato alcune partite. Giocatrici come Clara Decortes in questo campionato possono fare la differenza, ma le intenzioni devono andare a braccetto con le prestazioni. Insomma, dopo la sconfitta di mercoledì ci si attende una risposta dalle pumine, da tutte!

Una risposta che deve riguardare soprattutto la prestazione. La squadra monregalese è partita oggi alla volta del ritiro lombardo. Coach Solforati dovrà verificare le condizioni della palleggiatrice Ana Tiemi Takagui, alle prese con un lieve problema muscolare. Fondamentale sarà la rifinitura prevista per domani mattina. In alternativa è pronta a scendere in campo Beatrice Giroldi, ex di turno.

Arbitri designati per l’incontro sono Giovanni Giorgianni e Anthony Giglio. Il match sarà visibile in simulcast su Youtube di Volleyball World e in streaming su VBTV. Al Palasport Jimmy George di Montichiari il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.