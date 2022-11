Bloccati gli account social di Blengino di Radicali e +Europa Cuneo: "Censura ingiustificabile"

Tutti gli account social del Segretario di Radicali Cuneo "Gianfranco Donadei" e Tesoriere di +Europa sono stati bloccati per "violazione delle condizioni di Instagram".



Il radicale, tempo fa, aveva pubblicato sui social foto relative alla sua piantina di cannabis, coltivata pubblicamente come disobbedienza civile lo scorso anno.



"Gravissima forma di censura, peraltro ritardata, ingiustificabile." L'ha dichiarato in una nota lo stesso Blengino. "Sui social siamo tutti esposti continuamente a contenuti violenti e pericolosi. Non ho istigato nessuno, come peraltro ha riconosciuto il Tribunale di Cuneo. Il tabù ed il proibizionismo sulla cannabis è pericoloso e folle" ha concluso.