Cervasca, l'ordinanza del sindaco: "Altri crolli alla 'Don Serra' sono possibili. Dobbiamo riallocare gli ospiti"

“Stamattina io e il vicesindaco Massimo Parola abbiamo realizzato un nuovo sopralluogo, constatando quanto già rilevato dai tecnici in questi ultimi giorni: non si può escludere che ulteriori crolli, anche in altre zone della struttura e senza preavviso, siano impossibili. Per questo ho confermato lo sgombero degli occupanti della ‘Don Serra’”.



A parlare il sindaco di Cervasca Enzo Garnerone. L’oggetto dello sgombero, la locale residenza per anziani, che nella giornata di giovedì 10 novembre ha visto il distacco di pignatte da un solaio del primo piano. Un crollo occorso in una sala comune e senza il coinvolgimento di persone, ma che ha indubbiamente messo in allarme l’intera comunità.



Il sopralluogo realizzato oggi (domenica 13 novembre) da sindaco e vicesindaco – avvenuto poche ore prima della pubblicazione di una nuova ordinanza sindacale - ha seguito quello avvenuto a poca distanza dal crollo di giovedì: in esso è stata campionata la soletta oggetto del distacco, ed evidenziato come non presentasse ulteriori problematiche strutturali. Il successivo controllo di tutti i solai della struttura ha però sottolineato la potenziale pericolosità di altre aree, così come le cavillature nelle piastrelle del pavimento di alcuni locali del primo piano.



Insomma, come detto dal sindaco i dubbi sullo stato di salute della ‘Don Serra’ sono tutt’altro che infondati. E, per questo, lo sgombero è stato reso necessario: 36 degli ospiti troveranno posto nella struttura Mater Amabilis di Cuneo, mentre due nella Sant'Antonio.



“Ringrazio chiunque abbia collaborato con noi per portare a termine le analisi di questi giorni. E il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e l’ASL Cn1 per il supporto dato nel garantire agli ospiti della residenza un luogo più sicuro dove stare” ha concluso il sindaco.