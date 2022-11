Confartigianato Cuneo porta “Esperienze Artigiane sul Palco” ad Alba [GALLERY e VIDEO]

Si è svolta sabato 12 novembre al Teatro Sociale “Giorgio Busca”, la serata organizzata da Confartigianato Cuneo dal titolo: “Esperienze Artigiane sul Palco”, giunta al suo quinto appuntamento. L’iniziativa di fatto da un seguito naturale a Creatori di Eccellenza, serie di iniziative attraverso cui la Confartigianato promuove il comparto artigiano cuneese.



L’evento albese è stato caratterizzato dall’omaggio artistico offerto dallo spettacolo di Laura Morante, fatto di racconti e interludi, che anche grazie alla collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio, ha potuto godere della recitazione di alcuni brani tratti da “I ventitre giorni della città di Alba”, celebre raccolta di racconti pubblicata nel 1952, che ha segnato l’esordio letterario di Fenoglio. Si è trattato di un ulteriore momento per celebrare il centenario della nascita dello scrittore albese.



Prima dello spettacolo di Laura Morante, sul palco è salita la figlia di Beppe Fenoglio, Margherita, che è stata omaggiata assieme a Bianca Roagna e Riccardo Corino, rispettivamente direttrice e presidente del Centro Studi

“Beppe Fenoglio”, di una targa e di un omaggio floreale.



Durante la serata l’attesa cerimonia di consegna dei riconoscimenti della Fedeltà Associativa della zona di Alba, il tradizionale appuntamento ideato dalla Confartigianato Cuneo per sottolineare il valore dell’imprenditoria locale sul territorio ed il senso di appartenenza all’Associazione da parte del mondo produttivo albese.



I premiati sono stati rispettivamente: per i 35 anni di fedeltà: Bon Aptit Di Tesio & C. Snc – Corneliano D’alba – Pastai; Cagnasso Frigoriferi Srl – Guarene – Termoidraulici; Giacone E Rainero Srl - Oltre 35 Anni – Canale – Elettricisti; I.T.S. Di Cane Sergio & C. S.A.S – Alba – Termoidraulici; Nervo Spirito – Baldissero D’alba – Elettricisti; Officina Autorizzata New Holland Di La Falce Armando – Guarene – Meccatronici; Schifano Salvina – Alba – Acconciatori; Stamperia Albese Balestra Snc Di Balestra Stefania & Daniela – Alba – Grafici; V.A.L. Di Taschini Federico E C. Sas – Alba – Mobilieri. Per i 50 anni di fedeltà: Allario Pneumatici S.N.C. Di Allario Christian & C. – Alba -Gommisti; L'artigiana S.R.L. – Alba – Tipografi.



Le star up premiate sono state, invece:Bertello Daniele – edile – Montaldo Roero; Elegance Simon di Boffa Simone – acconciatori – Alba; Fuori dal Comune di Pelassa Elisa – gastronomia – Guarene; Gastronomia pasta fresca da Mimma di Macrì Girolama – gastronomia – Alba; I.O. di Anselmo Carla – composizione floreale e dipinti – Montaldo Roero; L’atelier del gusto di Saglietti Sara – pasticceria – Albaretto della Torre; Lucio Marino – lavori agricoli – Sinio; Moldek s.r.l – automazioni industriali – Alba; Pods your Personal drivers s.r.l. – trasporto persone – autobus operator – Alba; SG Fabbro di Scalone Giorgio – carpentieri – Piobesi d’Alba.



L’iniziativa “Esperienze Artigiane sul Palco” è organizzata da Confartigianato in collaborazione con l’associazione musicale “La Croma” e “Ad eventi” e ha ottenuto il sostegno della Camera di commercio di Cuneo, il patrocinio di Ministero della Cultura, Provincia di Cuneo, Inail-Direzione regionale Piemonte, Ufficio Scolastico provinciale, ASL CN1 e ASL CN2, Atl del Cuneese e Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero. Direttore artistico il Maestro Giacomo Loprieno.