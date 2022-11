L'energia di Egea a sostegno dello sport: alla Straconi con i campioni del Cuneo Volley [VIDEO]

C'è davvero tantissima energia allo stand di Egea, allestito presso la tensostruttura allestita in occasione della 39ª edizione della Straconi.

Energia anche per la presenza dei giocatori del Cuneo Volley e del direttore generale Davide Bima, assieme al presidente Gabriele Costamagna.

Reduci dallo strepistoso successo contro la squadra capolista Vibo Valentia, ieri battuta per 3 a 0 al Palazzetto di Cuneo, sono stati accolti nello stand di uno degli sponsor principali, Egea appunto, che sostiene non solo il professionismo ma anche lo sport amatoriale, come dimostra la vicinanza alla stracittadina del capoluogo.

Energia, è evidente, è la parola d'ordine di questa azienda vicina al territorio a tutti i livelli, dagli eventi alle grandi realtà sportive.

Nel video le parole di Daniele Bertolotti, direttore commerciale di Egea commerciale, Davide Bima, direttore generale di Cuneo Volley e il centrale del team Nicholas Sighinolfi, per tutti Sighi, ieri sera protagonista di una splendida prestazione.