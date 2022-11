Speciale Backstage con Imbimbo Vet, rivedi la prima puntata del format sugli animali

La prima puntata dello Speciale Backstage con Imbimbo Vet, nuovo format dedicato ai nostri amici a quattro zampe, andata in onda giovedì 10 novembre, è stata dedicata all’eutanasia sull’animale.

Una tematica tanto delicata quanto sofferta che il conduttore Andrea Imbimbo, medico veterinario cuneese, ha approfondito insieme alla sua ospite Marta Frigerio dott.ssa psicologa specializzanda in psicoterapia e neuropsicologia. Insieme, oltre a fornire informazioni in merito alla pratica di eutanasia, hanno illustrato alcune delle linee guida utili per i padroni su come accompagnare l’animale nei suoi ultimi istanti di vita e su come affrontare il trauma.

Inoltre, scrivendo all'indirizzo mail backstage@targatocn.it potrete essere voi, videospettatori, a suggerire eventuali tematiche da trattare in trasmissione!

Rivedi la puntata: