Cuneo: gli studenti del 'De Amicis' all'incontro con i membri del 'Capitolo BNI LaGranda'

Nell’ambito del libero movimento di restituzione al territorio “Business Voices” dell’organizzazione BNI, nato per dare supporto alle scuole nelle forme più diverse per i ragazzi di oggi che saranno gli imprenditori di domani, abbiamo organizzato un’importante giornata di formazione e confronto con gli studenti del Liceo Statale “E. De Amicis” Cuneo.

BNI è la più grande la più grande organizzazione al mondo di marketing referenziale che sposta il paradigma da economia di tipo competitivo a economia collaborativa, tema molto importante per il percorso di formazione degli studenti del 5° anno che si apprestano ad entrare “nel mondo degli adulti” una volta ottenuto il diploma.



Grazie alla collaborazione e all’interessamento della professoressa Patrizia Combale, coordinatrice dell'orientamento e Vicaria del Dirigente scolastico e della professoressa Lorenza Riva, coordinatrice per indirizzo scienze umane, abbiamo coinvolto 232 studenti delle classi 5° degli indirizzi Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico, Liceo Economico Sociale e Liceo Sportivo nella nostra riunione settimanale. Li abbiamo incontrati nella Sala Einaudi della Provincia, una location d’eccezione per gli studenti, scelta per proiettarli in quello che è il contesto del business meeting.



La mattinata è stata dedicata alla presentazione del valore che un network come un capitolo BNI rappresenta, capace di valorizzare il lavoro dei singoli imprenditori impegnandoli spesso in grandi progetti che non possono essere alla portata dell’agire in modo individuale. Sotto questo aspetto gli studenti stessi hanno individuato molti punti in comune e la condivisione dei valori principali con il principio di economia collaborativa.



Questa iniziativa trova valore anche come momento di orientamento scolastico. Grazie alle nostre presentazioni gli studenti hanno avuto modo di comprendere meglio quali attività lavorative sono presenti a livello locale, quali competenze sono richieste per svolgere i diversi ruoli, quale formazione sta alla base delle diverse attività. Soprattutto hanno avuto modo di essere testimoni della passione e del legame che ogni lavoratore deve avere con la propria attività per avere successo. Sono i sentimenti forti che spingono gli uomini a intraprendere grandi imprese ed a uscirne vittoriosi. Amore per il territorio, per il proprio lavoro e voglia di affrontare nuove sfide, è questa combinazione di ingredienti che accomuna tutti i membri del capitolo LaGranda.



L’incontro è stata un’occasione di crescita e di approfondimento anche per noi, ringraziamo quindi la scuola “E. De Amicis”, tutti i professori presenti e i ragazzi per la loro disponibilità, partecipazione e interesse.