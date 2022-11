Una domenica d'autunno da trascorrere nella Granda assaporando i suoi eventi

Ecco alcune delle iniziative organizzate per la domenica. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Enogastronomia, fiere e manifestazioni

Prosegue ad Alba La 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba con la consueta apertura del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco nel cortile della Maddalena. Gli stand saranno aperti dalle 9.30 alle 19.30. Ricchissimo il programma dei coking show con gli chef e sono in programma i vari laboratori del gusto. Oggi ci sarà anche la Wine Tasting Experience dedicata al Nebbiolo. A Palazzo Mostre riaprirà i battenti anche Alba Truffle Bimbi, lo spazio dedicato ai più piccoli, dove ci saranno giochi e laboratori educativi. Tanti gli appuntamenti culturali e non sia ad Alba che nei dintorni: la visita alla città sotterranea e al Museo Diocesano, mostre, cantine aperte, eventi legati al centenario della nascita di Beppe Fenoglio, visite guidate ad Alba industriale.

Questa domenica è in programma l’Asta Mondiale del Tartufo, manifestazione che nel tempo ha destinato ingenti fondi a cause benefiche. In collegamento con il Castello di Grinzane Cavour, Hong Kong, Singapore e Vienna si contenderanno il Tartufo Bianco d’Alba. Ingresso su invito. L’Asta potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook del Castello di Grinzane Cavour (www.facebook.com/CastelloGrinzaneCavour), sulla pagina Facebook della Fiera del Tartufo (www.facebook.com/tartufobiancoalba). L’evento sarà presentato dalla conduttrice televisiva Caterina Balivo, coadiuvata dal giornalista e curatore gastronomico Paolo Vizzari: ad affiancare i banditori dell’Asta, confermate anche quest’anno le simpatiche incursioni dell’istrionico Enzo Iacchetti, comico, cabarettista e conduttore televisivo.

Oggi, 13 novembre, dalle 8 alle 18, a Cherasco si svolgerà “Cherasco Natura”, mercato dei prodotti agroalimentari di qualità, biologici e artigianali. Dislocati nelle due vie ortogonali del centro storico ci saranno i produttori di Campagna Amica, il Mercato della Terra di Sloow Food, un settore con prodotti biologici ed ecologici certificati. Sulle bancarelle si potranno trovare le eccellenze enogastronomiche cheraschesi ed esposizioni di oggetti artigianali, produzioni artistiche, ceramiche fatte a mano, lavori in tessuto, in lana, in feltro, in ferro battuto, in legno, in vetro, con le pietre, découpage, in bambù, con fiori, dipinte a mano, monili, gioielli, cucito creativo. Domenica e lunedì, oltre l’arco di Narzole, si svolgerà anche la fiera commerciale di San Martino. Info: www.comune.cherasco.cn.it

Fino al 27 novembre appuntamento aperto a tutti, a Cervere, con la "Fiera del Porro di Cervere 2022". Decine di migliaia di visitatori arrivano ogni anno sia per il mercato del Porro, che per i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Ogni domenica è previsto l’appuntamento con il mercato del Porro di Cevere e sarà a disposizione dei visitatori la navetta per la visita guidata alla valle del Porro.

Sarà anche possibile partecipare alle visite guidate a cappelle, chiese del territorio: la chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta, la confraternita di Santa Croce, l’adiacente cappella di Santa Maria e la cappella di San Sebastiano. Info: www.facebook.com/volontariperlarte

A Paroldo torna l'Estate di San Martino fino ad oggi, domenica 13 novembre. Dalle ore 9 si svolgerà la Fiera del Tartufo e della Pietra di Langa con il mercato contadino e visite guidate. In mattinata verranno consegnati il premio per il concorso fotografico e il premio fedeltà a Paroldo e alle 12.30 sarà servito il pranzo “Sapori d’Autunno”. Alle 14.30 è previsto l’incontro con i custodi del paese e della comunità. L’Ecomuseo della Pecora delle Langhe rimarrà aperto sabato dalle 15 alle 24 e domenica dalle 9.30 alle 18. Info e locandina: http://paroldoaltralanga.com/eventi

Appuntamento aperto a tutti, questa domenica dalle ore 11.00, presso il cortile parrocchiale della frazione Tetti di Dronero, con la 1° Sagra "La Torta di Pere dei Tetti". Sono in programma il mercatino con prodotti locali, il servizio bar e la merenda sinoira e intrattenimento.

A Mondovì in Piazza Maggiore oggi sono in programma la “Fiera di S. Martin” e “Cavoli tuoi”, una rassegna autunnale dedicata alle eccellenze gastronomiche monregalesi. A partire dalle ore 12.30 sarà possibile degustare le tradizionali zuppe del territorio: il menù prevede il minestrone di trippe, por e coj, la cisrà di Dogliani, la zuppa di ceci di Nucetto, la vellutata di zucca di Piozzo, fagioli con le cotiche di Bagnasco, crauti e cotechini e, per finire, frittelle e strudel di mele della Garzegna. I piatti potranno essere accompagnati con un buon bicchiere di vino Dogliani DOCG. Sarà possibile visitare monumenti e musei monregalesi: dalla Torre Civica al Museo della Ceramica, dall’esperienza immersiva di Infinitum-Chiesa della Missione al nuovo Museo Civico della Stampa. Alle ore 15, presso il Museo della Ceramica, ci sarà l’incontro dedicato a “conserve di frutta e ortaggi fatte in casa: i passi da seguire per prodotti buoni e sicuri”. La consegna del ‘Cavolo d’oro’ è programmata alle ore 14.30 in piazza Maggiore.

Oggi, domenica 13, ritornerà a Diano d’Alba la Fera ’d Dian, nel segno della tradizione più antica, quella contadina che celebrava l’estate di San Martino. Dalle 8 alle 18 sarà una giornata ricca di avvenimenti. Alle 9, in piazza Destefanis, si aprirà ufficialmente la fiera con l’animazione offerta dalla banda musicale di Diano. Per tutto il giorno si potrà girare tra le bancarelle

dei prodotti tipici, dell’hobbistica, della solidarietà e ammirare l’esposizione delle macchine agricole e dei trattori, d’epoca e nuovi. Anche gli animali da cortile e da affezione, piccoli e grandi, saranno in bella mostra. Per le 12.30 nel salone polifunzionale è previsto il pranzo con ceci e costine come piatto forte e altre prelibatezze del territorio, accompagnate dal Dolcetto di Diano Docg. Dalle 15 alle 17 si potrà assistere a dimostrazioni di falconeria. Dalle 15 saranno proposte attività di animazione per i piccoli e truccabimbi. Per concludere, alle 16.30 i presenti potranno gustare polenta e salsiccia offerta dai volontari del gruppo comunale di Protezione civile.

Questa domenica, 13 novembre, in piazza Galimberti a Cuneo alle 9,30 verrà dato il via alla 39^ Stracôni. Non mancherà la Stracôni Monge Dog, la stracittadina da vivere in compagnia del proprio amico a 4 zampe, che prenderà il via alle 9.50. Torna anche il Villaggio di Proposte, una bella occasione per conoscere da vicino le attività industriali, artigianali e commerciali della Granda. All’interno del Villaggio verrà dedicata un’area alle associazioni di volontariato. Oggi, alle 9.30 via alla 39^ edizione Straconi, camminata non competitiva libera a tutti che si snoda ogni anno su percorso cittadino di circa Km. 8 con partenza e arrivo in Piazza Galimberti. La manifestazione avrà come corollario tanti eventi. Info: www.straconi.it/home

A Narzole prende il via questo fine settimana la Fiera napoleonica dei puciu e della cögnà, in una edizione che si svilupperà fino al 20 novembre. Oggi in mattinata si celebrerà la giornata del ringraziamento e ci sarà la consegna dei premi “Fedeltà alla terra”; il pomeriggio sarà dedicato ai bambini a partire dalle 15 presso l'aera fieristica con merenda finale. La Fiera proseguirà nel prossimo fine settimana con altri appuntamenti. Info: http://www.narzole.net

Oggi dalle 8 del mattino sino al calare del sole, il centro cittadino di Saluzzo ospiterà l’ultima data annuale del MercAntico, mercatino dell’antiquariato minore e dell’usato per gli appassionati di hobbismo e collezionismo. Oggetti, mobili e arredamento per la casa, tante curiosità torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. La giornata sarà anche un’ottima occasione per visitare i Musei cittadini. Info: https://fondazionebertoni.it

Musica e spettacoli

La Compagnia Melarancio arriva a Cuneo con l'evento “Il teatro fa radici”. Nel fine settimana in luoghi diversi della città, sono in programma proposte aperte alla cittadinanza e altre fruibili con prenotazione e acquisto del biglietto. https://www.visitcuneese.it/ricerca-esperienze?p1=1333117Oggi, dalle 15.00, sarà possibile partecipare alla visita guidata della mostra “Change” alla Casa del Fiume. Alle ore 17.30 due appuntamenti: al Teatro Toselli ci sarà lo spettacolo “Storie di amore e di alberi” per famiglie con bambini a partire dai 6 anni, e alla Sala del Palazzo Santa Croce lettura/spettacolo “Per fare l’albero” di e con Elisa Dani per famiglie con bambini sotto i 6 anni. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Oggi, 13 novembre, alle 16.30 al Teatro Civico di Caraglio appuntamento aperto a tutti con lo spettacolo teatrale “Pollicino Pop” con Giusi Vassena, Davide Scaccianoce e Gabriele Vollaro.

Le paure che suscita la fiaba vengono bilanciate da una messinscena all’insegna dell’ironia, del gioco teatrale e della musicalità in una storia raccontata dal punto di vista della moglie dell’orco, una casalinga un po’ disperata la cui vita verrà travolta e messa sottosopra dell’arrivo di Pollicino e dei suoi fratelli. L’ingresso, posto unico, costa 8 euro in cassa, 6 più diritti di prevendita online, tramite il sito www.ticket.it Info: www.santibriganti.it

Questa domenica a Fossano, alle ore 11.00 a palazzo Burgos si terrà il concerto “Piano Summit" con Sofya Gulyak al pianoforte. L'evento è organizzato dalla Fondazione Fossano Musica nell'ambito della rassegna "Domenica Musica, FFM area classica".

Oggi, 13 novembre, alle ore 17, presso la SOMS di Racconigi andrà in onda lo spettacolo dal titolo "Alla ricerca di Kaidara" che prende spunto da una delle opere più significative della cultura africana tradizionale. Tre giovani eroi, Hammadi, Hamtudo e Demburo, partono alla ricerca del misterioso Kaidara. Il loro sarà un viaggio ricco di avventure e di strani incontri. L’introvabile Kaidara abita luoghi straordinari e può apparire improvvisamente sotto le spoglie di un umile mendicante, o di un vecchietto deforme, dispensando a ognuno premi e castighi, secondo i propri meriti. “Kaidara”, sotto la parvenza di favola per bambini, dispensa insegnamenti profondi e attuali. Info: www.ilmutamento.org e www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi

L’ autunno di Classica prosegue anche oggi alle 11 nella chiesa di San Giuseppe in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba. Questa settimana è attesa l’esibizione del Trio Felix composto dal soprano Mariella Gernone , dal clarinettista Giacomo Piepoli e dal pianista Flavio Peconio. Il loro concerto “Cahier de voyages n.2” proporrà musiche di Kreutzer, Puccini, Morricone, Piazzolla.

Nuovo appuntamento per i giovani musicisti di Obiettivo Orchestra che si esibiranno questa domenica alle 21 al Teatro Magda Olivero di Saluzzo. L’organico orchestrale sarà impegnato nell’esecuzione di un programma musicale caratterizzato dalle musiche di L.V.Beethoven e J.Strauss. Durante la serata verrà presentato il progetto di raccolta fondi che la Scuola APM ha lanciato sul portale Rete del Dono. Il progetto di crowdfunding “C’è un’orchestra in città” si propone di creare un’orchestra stabile a Saluzzo che vedrà come protagonisti i giovani musicisti di Obiettivo Orchestra, offrendo così nuove opportunità lavorative per gli allievi e occasioni di ascolto per il territorio. Ingresso libero su prenotazione. Info: www.facebook.com/ScuolaApm/?fref=ts

Arte e cultura

A Monteu Roero verranno celebrati i 100 anni dalla nascita di Beppe Fenoglio e i 65 dalla morte del monteacutese Roberto Bergadani, preside del liceo Govone, scrittore e studioso di storia locale. Oggi, domenica 13, alle 15, partendo da piazza Roma, si percorreranno i sentieri, si visiteranno le località e le cascine della Resistenza. Nella sala della residenza Corte dei Rotari, sarà allestita una mostra con scritti, opere, fotografie, documenti e dipinti di paesaggi di Langa di Oreste Tarditi e paesaggi del Roero di artisti locali. In piazza Bergadani verrà inoltre sostituita la targa ricordo dedicata allo storico. La giornata si concluderà con un aperitivo nella confraternita di San Bernardino. Info: https://belmonteu.it/eventi

Ad Alba, presso la Fondazione Ferrero, fino a domenica 8 gennaio, c’è una mostra dedicata allo scrittore e partigiano Beppe Fenoglio “Canto le armi e l’uomo. 100 anni con Beppe Fenoglio”. Il percorso espositivo si articola in otto sezioni tematiche e biografiche in cui il racconto si struttura attraverso documenti autografi, immagini fotografiche e audiovisive, opere d’arte, manifesti e altri oggetti, tra cui libri e cimeli. All’ingresso della mostra sono presentate le armi di Fenoglio partigiano, in particolare una carabina M1-30 di fabbricazione americana, e la sua macchina da scrivere Olivetti. Ingresso gratuito. Info: www.fondazioneferrero.it/mostra-fenoglio

A Cherasco fino al 22 gennaio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró,

per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato

nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato

e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento.

Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore

per tutta la visita, in cui le opere del pittore dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti

internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico,

Capogrossi ed Hartung. Info: www.comune.cherasco.cn.it

“Mirò: sogno, forza e materia”, la mostra dedicata al celebre artista catalano, apre al pubblico in Casa Francotto a Busca nel fine settimana. Questa domenica la proposta in abbinamento con la Mostra è la visita guidata alla Busca segreta e medioevale, alla scoperta degli angoli più caratteristici del centro città, compresa la salita sulla Torre della Rossa da dove ammirare il panorama su tutta la città. Biglietteria e partenza da Casa Francotto.

Il Filatoio Rosso di Caraglio, setificio seicentesco, accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 29 gennaio 2023. Orario del fine settimana: sabato, domenica dalle 10 alle 19. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 9, ingresso gratuito fino a 6 anni e tesserati Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta. Info: Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it

A Bra è aperta la mostra “I Maestri”, ospitata all’interno di Palazzo Mathis, dedicata agli esponenti più rappresentativi del panorama artistico piemontese del secolo scorso (con alcune incursioni nel resto dell’Italia). Le sale affrescate dello storico edificio vedranno esposte opere di Carol Rama, Pinot Gallizio, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso, Renato Guttuso, Alessandro Lupo, Mario Schifano, Arturo Martini, Piero Ruggeri, Ezio Gribaudo e Salvo, Ugo Nespolo, Omar Galliani, Aldo Mondino, Romano Reviglio, Francesco Preverino, Ermanno Barovero, Ugo Giletta e Luisa Valentini.

La mostra è visitabile ad ingresso libero dal giovedì al lunedì in orario 9/12,30 e 15/18 fino all'8 gennaio 2023.

A Dronero fino al 18 dicembre al Museo Civico Luigi Mallé c’è la mostra “Il serraglio ambulante” creato dalla verve immaginifica del pittore savant Stefano Faravelli, tra i più straordinari assimilatori del fantastico visivo tra Occidente e Oriente che, per l’occasione, presenta il suo particolare omaggio al mondo animale in quasi cinquanta opere tra tele e carte di varie misure.

Bruna Aimar