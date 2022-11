Bra, Primavera Africana invita a teatro per sostenere il progetto “Una scuola a Sakarou”

Tempo di solidarietà a Bra con l’associazione Primavera Africana che ha organizzato una bellissima iniziativa in favore di chi non può più permettersi neppure di andare a scuola.

L’invito è per venerdì 25 novembre, alle ore 21, all’Auditorium G. Arpino di Bra, dove la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio metterà in scena “Ra legittima”, commedia piemontese in due atti di e con Oscar Barile.



La storia raccontata è ambientata in una cascina delle Langhe a fine anni Cinquanta del Novecento. In una famiglia patriarcale, muore il padre, lasciando come eredi della “roba” i figli rimasti in casa a lavorare la terra; agli altri e alle figlie, spetta la “legittima”. E proprio sulla quota della legittima inizia una lunga diatriba che andrà avanti per mesi, guastando i rapporti di un gruppo familiare prima coeso e ancora mai toccato da questioni di interesse e di eredità.



Tutti hanno qualcosa da recriminare, tutti vogliono di più di quanto i fratelli siano disposti a concedere, tutti hanno paura di essere in qualche modo, fregati, anche se la vecchia madre tenta in tutti i modi di pacificare gli animi e di spingere verso un accordo e una parvenza di riconciliazione.



Le vicende della famiglia s’intrecciano con quelle di un mondo che sta cambiando ad una velocità inaspettata: l’abbandono della terra alla ricerca di una vita migliore, il lavoro in fabbrica, l’avvento delle prime macchine, abitudini consolidate nel tempo che vanno ormai sfaldandosi con la gente che cerca, in qualche modo, di adattarsi e di sfruttare a proprio vantaggio le opportunità che si presentano. Un affresco di una famiglia che solo la saggezza della madre riuscirà a salvare dalla deriva.



La rappresentazione, ad offerta libera, è patrocinata dal Comune di Bra ed il ricavato andrà a sostegno del progetto “Una scuola a Sakarou”, come spiega il direttivo di Primavera Africana: «Molti bambini in Africa, ancora oggi, non possono frequentare la scuola perché il loro villaggio è troppo distante dalla scuola pubblica: come ad esempio il villaggio di Sakaoru. Ma grazie al vostro aiuto potremo portare la scuola nel loro villaggio! Vi aspettiamo numerosi». Dai, che bella cosa.