Volley A1F. Cuneo, la rabbia e l'orgoglio: anche a Firenze le Gatte della Granda S.Bernardo vincono 3-2

Altro giro, altro tie break per Cuneo. E per la seconda volta in quattro giorni le ragazze di Emanuele Zanini escono vittoriose dalla battaglia con le avversarie: dopo il sudatissimo 3-2 di Bergamo, anche a Firenze Signorile e compagne sfoderano una prova di carattere conquistando due preziosissimi punti per la classifica.

Una partita nel segno di Greta Szakmary, sicuramente la più continua, ma che nel finale ha visto protagonista assoluta la russa Sofya Kutznetsova (best scorer con 21 punti) autrice dei punti decisivi: “Era un match molto difficile – le sue parole al termine della partita -, ed anche oggi abbiamo avuto parecchi alti e bassi. Non abbiamo giocato ancora come vorremmo, ma alla fine abbiamo portato a casa due punti e questo è molto importante per noi”.

Una menzione speciale va anche alla giovane Bintu Diop, entrata a più riprese a rilevare una Dan Drews non in serata particolarmente di grazia, fattasi trovare pronta e senza timori reverenziali: gran sangue freddo il suo, soprattutto sul finale di partita.

LA PARTITA. Anche a Firenze Emanuele Zanini inizia la partita con lo schema di ricezione a tre, inserendo Dan Drews in diagonale con la palleggiatrice Signorile, ma l’americana non brilla ed il tecnico piemontese a metà del set d’apertura è costretto ad inserire Diop opposto puro. La situazione, però, non cambia. Cuneo sotto anche di sette lunghezze sul 23-16, recupera qualcosa ma alla fine le toscane la spuntano agevolmente 25-20. Nessun punto al servizio per le due squadre nel primo set, con 4 muri di Firenze contro i 3 di Cuneo. Otto gli errori per parte, ma a fare la differenza è l’attacco più incisivo de Il Bisonte, che frutta 13 punti alle toscane contro i 9 delle piemontesi: 6 punti a testa per Kutznetsova e Cecconello, 8 per la greca Szakmary, 2 a testa per il tandem americano Drews-Hall.

SECONDO SET. Torna Drews in campo in diagonale con Signorile ed è subito partenza da incubo per la Granda S.Bernardo, sotto 4-0, ma dopo il time out di Zanini le Gatte recuperano e con il diagonale di Hall trovano la parità, 5-5. Il muro di Cecconello (6-7) e l’attacco di Szakmary portano per la prima volta le biancorosse avanti di un break sul 10-12. A questo punto inizia un duello serrato fin quando Kutznetsova regala il +3 (13-16) ai colori piemontesi, ma il muro di Nwakalor sulla russa riapre il parziale (15-16). Firenze torna avanti 20-19, Zanini cambia Drews con Diop, e Bintu mette giù due importantissimi punti che iniettano fiducia alle compagne. Cambio di passo nel momento più importante: Kutznetsova regala il set ball (23-24) ed a chiudere 23-25 è Szakmary in pipe. Anche in questo set nessun ace per le due squadre, mentre a muro stavolta Cuneo fa meglio di Firenze con 4 blocks a 2. Attacco paritario, 18 per parte, così come si equivalgono gli errori, esattamente 3.

TERZO SET. Nel terzo set resta in campo Diop, ma la sua squadra va immediatamente sotto 8-3, poi addirittura doppiata sul 14-7. Sule punteggio di 16-9 il tecnico piemontese riprova con l’americana Drews, ma sono le centrali di Firenze in questo parziale a fare la differenza bucando puntualmente il muro avversario. Zanini prova anche a cambiare in regia, provando la carta Lankhors, ma ormai il set è segnato: Firenze chiude con un severissimo 25-16 dopo aver sciupato tre set ball. Per le toscane 2 aces, mentre continua a restare a secco Cuneo che va sotto anche nel computo dei muri presi: 5-3 in favore del Bisonte in questo set. 13 gli attacchi vincenti di Firenze, 9 quelli di Cuneo.

QUARTO SET. Firenze commette l’errore di rilassarsi e Cuneo ne approfitta scappando subito 1-5: ancora una volta Zanini parte con la diagonale Signorile-Drews. Una ricezione sbagliata delle fiorentine sulla battuta di Hall e due punti consecutivi di Szakmary consegnano il massimo vantaggio alle Gatte sul punteggio di 3-10. C’è il time ut di Bellano: Firenze recupera subito due break, Zanini cambia Hall inserendo Caruso, ma sono ancora le toscane ad andare a punto: 8-11, ed il tecnico piemontese costretto ad arginare la rimonta avversaria chiamando a sua volta il time out. Firenze torna pericolosamente sotto (12-14) grazie ad un muro, ma un errore delle toscane ed il block di Caruso riportano le biancorosse avanti 13-18. Nwakalor ci mette una pezza (17-20), ma il finale di set è nel segno di Kutznetsova che con una pipe (21-25) manda le squadre al tie break. Da segnalare il primo ace dell’incontro di Cuneo (Anna Hall), che chiude con 19 punti in attacco contro i 15 di Firenze. 2-1 in favore delle toscane il computo a muro in questo parziale.

QUINTO SET. Un errore di Drews ed un attacco portano Firenze avanti 3-1 nel tie break. Zanini chiama time out poi effettua il cambio Drews-Diop, ma Bintu si prende subito un muro ed il Bisonte va sul 4-1. Un errore delle padrone di casa ed il muro di Szakmary rimettono in equilibrio il set (4-4), ma la palla out di Diop al termine di un lungo scambio riporta Firenze avanti 7-5, poi però due punti consecutivi di Kutznetsova consegnano a Cuneo il vantaggio, 8-9. Un gran muro di Diop su Herbots costringe Bellano al time out sul 9-11, poi Kutznetosva segna l’ace del 9-12 e subito dopo anche quello del 9-13. Il match ball arriva per mano di Diop (10-14), che segna anche il mani e fuori decisivo del 12-15. Statisticamente due aces per Cuneo nel tie break, ma anche due muri.

IL BISONTE FIRENZE- CUNEO GRANDA S.BERNARDO 2-3 (25-20/23-25/25-16/21-25/12-18)

CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Kutznetosva 21, Drews 5, Lankhorst 1, Cecconello 14, Caravello (L), Skakmary 19, Signorile, Hall 6, Caruso 5, Diop 8. N.e. Magazza, Gay. Allenatore: Zanini