Volley A2/F: segnali di ripresa del Puma...ma non basta! La capolista Brescia supera la Lpm Bam Mondovì per 3-1

Seconda trasferta in quattro giorni e seconda sconfitta consecutiva per la Lpm Bam Mondovì, che dopo Trento viene superata anche dalla Valsabbina Millenium Brescia per 3-1. Le Pumine di Solforati hanno messo in campo un piglio diverso rispetto l'uscita precedente, anche se questo non è bastato per muovere la classifica della Lpm.

Le monregalesi hanno fatto piuttosto bene in difesa, ma hanno finito per pagare la fragilità in fase di ricezione e il poco cinismo in fase d'attacco, dove da Decortes (18), Grigolo (11) e Longobardi (7) ci si aspettava qualcosa in più. Ne ha approfittato la capolista Brescia, trascinata da una Josephine Obossa in serata di grazia, confermata dai 31 punti messi a referto.

PRIMO SET: le padrone di casa mettono subito in difficoltà la ricezione monregalese e la Millenium si porta sul 2-0. Squadre nuovamente in parità sul 3-3. Pumine attente in difesa e il mani out di Marika Longobardi vale il punto del 4-6. Coach Beltrami chiama il primo time-out dell'incontro sul 4-7. Il Brescia spinge e si torna in parità sull'8-8. Break per le leonesse, che avanzano sul 13-11. Time-out chiesto da coach Bibo Solforati. Ace di Consoli e vantaggio bresciano che sale a +3. Break monregalese ed Lpm che rosicchia due lunghezze. Ancora un ace per le padrone di casa, che allungano sul 18-14. Nuovo time-out chiesto da coach Solforati. Al rientro in campo le pumine mettono a segno due punti. Contro-break per la Millenium e punteggio sul 21-16. Entra in campo Beatrice Giroldi al posto di Ana Tiemi Takagui. Il Brescia controlla le avversarie e in scioltezza chiude il set sul 25-17.

SECONDO SET: come nel set precedente la Millenium si porta subito sul 2-0. Arriva la reazione delle pumine, che anche grazie al doppio ace di Pizzolato e alla stoccata vincente di Laura Grigolo, ribaltano la situazione, andando a condurre sul 2-5. Time-out chiesto da coach Beltrami. Al rientro in campo arrivano altri tre punti per la Lpm. Boldini interrompe il filotto monregalese, giunto a 8 punti consecutivi. Le padrone di casa recuperano tre lunghezze. Ace di Lea Cvetnic. L'opposto monregalese Clara Decortes prova ad alzare il ritmo dopo una partenza piuttosto fiacca. Sul 12-15 coach Beltrami chiama il secondo time-out a disposizione. Al rientro in campo il muro monregalese mette in cascina altri tre punti. Lpm sul 12-18. La Millenium non molla e recupera due punti. Sul 15-19 coach Solforati preferisce interrompere il gioco per chiamare il time-out. Il primo tempo vincente di Valeria Pizzolato consegna 6 set-point alle pumine sul 18-24. Al secondo tentativo arriva il punto per le rossoblù, che chiudono sul 19-25.

TERZO SET: la Millenium subito sul 4-1. Le pumine reagiscono e recuperano due lunghezze. Nuovo break per le padrone di casa e Brescia che vola sul 9-5. Time-out chiesto da coach Solforati. Qualche errore di troppo delle attaccanti monregalesi e la Millenium allunga sul 13-7. La ricezione del puma torna traballante. Nuovo time-out chiesto da Solforati. Il muro della formazione lombarda diventa impenetrabile e il Brescia va in fuga sul 15-7. Ace di Obossa e padrone di casa sul 19-10. Le pumine provano a rendere meno pesante il punteggio. Il vantaggio della formazione lombarda resta di sette lunghezze sul 22-15. Il doppio ace di Lea Cvetnic chiude il parziale sul 25-15.

QUARTO SET: partenza all'insegna dell'equilibrio e punteggio sul 2-2. Josephine Obossa spietata sottorete e Millenium avanti 4-2. Si torna in parità. Break per le pumine. Sul punteggio di 6-8 arriva la richiesta di time-out da parte di coach Alessandro Beltrami. Si rientra in campo e la Millenium ritrova subito la parità. Brescia torna a spingere e sul 13-11 coach Solforati ferma il gioco e chiama il time-out. Si torna in campo e la Lpm ritrova prontamente la parità. Le padrone di casa conquistano un break. Si continua a lottare punto a punto, ma la Millenium riesce a mantenere le due lunghezze di vantaggio. Si arriva così sul 19-17. Il Puma non molla e rimette il punteggio in equilibrio sul 19-19. Ancora parità sul 22-22. Break Brescia e sul 24-22 arrivano due match-point per le padrone di casa. Time-out chiesto da coach Solforati. Si rientra in campo e il muro bresciano chiude subito i conti per il definitivo 25-22.