Volley maschile A2, Giaccardi nel post Cuneo-Vibo: "Sono molto contento, i ragazzi meritano questo"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo sfodera una grande prestazione contro Vibo Valentia, vince 3-0 e conserva l'imbattibilità del palazzetto cuneese.

Cuneesi mai domi e capaci di rispondere colpo su colpo ai quotati avversari, piegati al termine di tre combattuti parziali.

Il prossimo appuntamento che attende la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo è fissato a domenica 20 novembre a Santa Croce.

Il commento post Cuneo-Vido di Coach Giaccardi: "Sono molto contento perché penso che i ragazzi si meritino questo. Abbiamo reagito bene ai momenti di down; sia nel primo che nel secondo siamo partiti da tantissimi a pochi per noi e siamo stati bravi a rientrare. Adesso lo step successivo dev’essere non partire sempre con un gap del genere da recuperare, soprattutto con squadre contro cui bisogna giocare punto a punto"