Cervere, per la Festa del Porro consegnate targhe a due produttori locali

Sabato 12 novembre durante la cerimonia di apertura della 43^ fiera del porro di Cervere sono stati consegnate due targhe ad altrettanti produttori che da anni si dedicano alla coltivazione del porro con una manualità e una tecnica che a Cervere si è tramanda da generazioni e che ancora oggi comporta un largo impegno di manodopera.

Nel segno della continuità quest’anno il riconoscimento è stato consegnato ai soci produttori Bartolomeo Scarzello e Antonino Testa, che da anni, si dedicano, nel segno della tradizione alla coltivazione di questo straordinario ortaggio bandiera del territorio.

“E’ un grazie doveroso e immenso per un lavoro silenzioso ma intenso, che comporta rinunce e sacrifici che coinvolge i produttori, i loro famigliari, parenti, amici, fino ad allargarsi all’intera comunità nel periodo autunnale quando si mette in moto la complessa macchina che organizza e gestisce fiera – dichiara il presidente del Consorzio dei produttori Giorgio BERGESIO – è per questo motivo che i nostri produttori rientrano a pieno titolo tra i protagonisti di questo straordinario processo di crescita del nostro territorio”.