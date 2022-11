Migranti: l'Assmbela Occitana Valadas solidale con Tolone per l'accoglienza della Ocean Viking

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

Noi de l'Assemblada Occitana Valadas ringraziamo i residenti della città Occitana di Tolone per aver aver accolto i migranti della Ocean Viking. Deploriamo l'atteggiamento disumano del governo italiano che impedisce lo sbarco al porto più vicino (l'Italia nel caso specifico della nave della ONG SOS medittaranee) ma al contempo contestiamo la reazione del governo francese che riteniamo spropositata e dannosa.

Riteniamo inoltre necessario un nuovo trattato europeo per ricollocare i migranti in maniera proporzionale alla popolazione, ricordando che chi scappa dalla guerra e dalla povertà in Africa vuole raggiungere l'Europa e non l'Italia (suggeriamo un accordo simile a quello trovato a febbraio con i profughi ucraini rifugiatosi in Polonia e poi ricollocati negli altri stati europei, almeno parzialmente).