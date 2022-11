Cuneo, in Confartigianato il seminario sulla gestione di terre e rocce da scavo

In ambito edilizio e nel settore delle costruzioni particolare importanza riveste la gestione delle terre e rocce da scavo, materia molto articolata e regolata da norme specifiche. Considerata la complessità dell’impianto normativo e la rilevanza per le imprese, Confartigianato Cuneo organizza un momento tecnico/informativo rivolto alle aziende del settore edile, scavi e movimento terra con l’obiettivo di fornire indicazioni per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo, oltre a illustrare gli aspetti tecnici-amministrativi e ragguagliare in merito al relativo apparato sanzionatorio.



L’incontro, gratuito e libero a tutti previa registrazione (https://bit.ly/3TkthE9), si svolgerà lunedì 28 novembre, alle ore 18, presso la Sala riunioni della Segreteria territoriale di Confartigianato Cuneo (ingresso: Via XXVIII Aprile, 24 – Cuneo).



Dopo i saluti istituzionali, aprirà gli interventi tecnici il Dr. Matteo Baronti, di ARPA Piemonte - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento di Cuneo, che illustrerà i seguenti temi: “terre e rocce da scavo: rifiuto o non rifiuto?”; aspetti tecnici per la gestione come sottoprodotto e la corretta compilazione degli allegati al D.P.R. 20/2017: Dichiarazione di cui all’art. 21, documento di trasporto, DAU; le certezze ed i dubbi dopo 5 anni di applicazione del DPR 120/2017; i campionamenti.



In seguito, il Ten. Col. Stefano Gerbaldo (Comandante Gruppo Carabinieri Forestale – Cuneo) e il Mar. Ord. Luciano Di Nardo (Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Cortemilia) interverranno su: la responsabilità nella gestione delle terre e rocce da scavo; il sistema delle verifiche e controlli; le sanzioni.