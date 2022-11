Cuneo, rinnovato il direttivo della consulta giovanile: Gabriele Farina il nuovo presidente

In occasione della seduta assembleare dell’11 novembre, la Consulta Giovanile del Comune di Cuneo ha eletto il nuovo direttivo, che risulta così composto:

Presidente: Gabriele Farina, 23 anni, animatore parrocchiale ed educatore professionale; attivo in molti ambiti di volontariato e di attivazione giovanile, delegato della Pastorale Giovanile della Diocesi di Cuneo e Fossano.

Vice-presidente: Luca Bellini, 23 anni, studente presso l’università di educazione professionale, attivo in Fridays For Future e delegato di Arcigay Cuneo Grandaqueer.

Segretaria: Carlotta Pellegrino, 25 anni, laureata in economia dell’ambiente con borsa di ricerca con Unito, delegata di Lvia.



I nuovi membri, che rimarranno in carica per un anno, vanno a sostituire il direttivo uscente composto da Gabriele Gaetano Fronzé (Presidente), Luca Bellini (Vicepresidente) e Annalisa Signanini (Segretario).



«È stato un ottimo inizio - dichiara l’Assessora alle Politiche Giovanili Cristina Clerico – Un’assemblea partecipata e attiva, che ci fa ben sperare per il prosieguo. L’obiettivo dell’Amministrazione è di sollecitare, senza ingerenze, la partecipazione dei giovani, perché il loro è un punto di vista per noi imprescindibile.»



Per contattare la Consulta (consulta.giovani@coune.cuneo.it) o IG (@consultagiovanilecuneo)