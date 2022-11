In via Roma e corso Giolitti a Cuneo al via l'allestimento delle luci di Natale

Cuneo non rinuncia al Natale.

Da stamattina è iniziato l'allestimento dell'illuminazione nel cuore storico della città, in via Roma, la via dello shopping. Allestite anche in corso Giolitti.

"Sarà un work in progress, al momento non vogliamo svelare niente, ma verranno coinvolte altre aree della città. Su corso Giolitti vogliamo dare un messaggio di attenzione particolare. Ed è per questo che siamo partiti da quella strada", commenta la sindaca Patrizia Manassero.

Nell'ottica del risparmio, come succede da anni ma ancor più in questo periodo di crisi energetica, le luci sono a led, per cui a risparmio.

Il prossimo 21 novembre si terrà la conferenza stampa di annuncio del programma di IllumiNatale, la seconda edizione, nel quale verranno spiegate tutte le iniziative, gli eventi e gli spettacoli, sempre curati da Mirabilia. Oltre che le strategie per il risparmio. Era già stato prennunciato l'utilizzo di luci a led, così come l'impiego di pannelli solari. Per ora il Comitato ha deciso di non anticipare nulla.

Cuneo, come Alba, quindi, non spegnerà le luci natalizie. Hanno deciso di farlo, al contrario, altre città, tra cui Fossano, Savigliano, Saluzzo e Racconigi.