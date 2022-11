NOI4YOU, l'associazione di Cuneo che fornisce assistanza alle vittime di violenza

L’Associazione NOI4YOU e un’associazione senza scopo di lucro iscritta nel registro regionale delle associazioni di volontariato che ha attivato, dal 18 maggio 2019, uno sportello di ascolto e di aiuto contro la violenza a disposizione dei cittadini della Provincia Granda.

Presso lo sportello operano le volontarie appositamente formate.

L’Associazione ha come scopo l’esclusivo raggiungimento di finalità di solidarietà sociale, al fine di rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica nei confronti delle donne e dei minori, approfondendo la ricerca, la riflessione, il dibattito, promuovendo e svolgendo la formazione, implementando e gestendo azioni/progetti e servizi.

Tra i fini dell’associazione, dunque, quello di fornire assistenza alle vittime di violenza di genere in una situazione emergenziale, non solo mediante uno sportello d’ascolto ma anche organizzando idonei corsi di formazione rivolti a tutta la cittadinanza, rivolgendosi anche alle scuole di ogni ordine e grado con progetti di prevenzione al fenomeno della violenza, e alle realtà che si occupano di genitorialità mediante appositi interventi.

Uno dei nostri progetti è anche quello rivolto alle scuole della Granda per la prevenzione alla violenza con finalità il miglioramento del concetto di sé e l’accrescimento dell’autostima, lo sviluppo di un modello di vita coerente e critico e il miglioramento delle relazioni socio – affettive. I destinatari di tali progetti sono sia gli alunni ma anche gli insegnanti ed i genitori; figure a diretto contatto con i giovani che costituiscono una risorsa fondamentale nel loro processo educativo e di crescita.

Inoltre ogni primo martedì del mese, grazie alla collaborazione del Collegio dei geometri della Provincia di Cuneo, organizziamo per i cittadini della Granda, il “laboratorio autostima” gratuito presso la Sala Convegni del predetto Collegio a Cuneo in via San Giovanni Bosco n. 7/H (zona Agorà, piano terreno sotto i portici) nel quale di volta in volta vengono affrontate tematiche a tema.