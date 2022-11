Un altro lutto per l'industria cuneese: è morto Teresio Massucco, fondatore dell’omonima azienda di costruzioni e noleggio macchinari

Dopo Amilcare Merlo, Cuneo dice addio a un altro grande imprenditore. Si è spento questa mattina, 14 novembre, all'età di 81 anni, Teresio Massucco, fondatore della Massucco T., leader nella vendita e noleggio di carrelli elevatori e macchine per movimento terra, e della Massucco Costruzioni.



Classe 1941, originario di Spinetta, Massucco fondò l'azienda che porta il suo nome nel 1961, allora come ditta individuale che si occupava dell’esecuzione di lavori di scavi. Successivo l’allargamento dell’attività alla commercializzazione dei carrelli elevatori e macchinari, ambito che presto sarebbe diventato il core business azienda.



Cresciuto anno dopo anno, il gruppo è infatti diventato un punto di riferimento del settore. Impossibile non notare lo schieramento dei mezzi all'altezza della rotonda che da Cuneo porta verso Mondovì. Per tutti quella è sempre stata e continuerà a essere la "rotonda di Massucco".



Nel frattempo l’azienda si è aperta al settore delle costruzioni e delle opere pubbliche realizzando strade, acquedotti, fognature, opere di urbanizzazione e lavori di movimento terra. A partire dagli anni 2000 tale attività si è estesa sul territorio nazionale con l’aggiudicazione di un sempre maggior numero di commesse nella costruzione di opere civili e industriali, di strade, ponti e relative opere complementari, acquedotti, gasdotti, fognature, opere di irrigazione, opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, opere e impianti di bonifica di protezione ambientale, demolizioni di fabbricati, verde ed arredo urbano, coltivazioni di discariche, capping.



Oggi la Massucco T conta 10 filiali in diverse regioni italiane, in Francia e in Tunisia e oltre 130 dipendenti. La Massucco Costruzioni conta 4 sedi e oltre 45 dipendenti.



Vedovo di Michelina Parola, Teresio Massucco lascia i figli Paolo e Cristina e gli adorati nipoti Tommaso e Beatrice. La camera ardente verrà allestita presso la sede aziendale di via Genova 122, dove domani (martedì 15 novembre), alle ore 18.30, verrà recitato un rosario di preghiera. I funerali sono previsti per mercoledì 16, alle ore 10 presso la chiesa di Spinetta.

A ricordarne la figura, i dipendenti del gruppo: "Grazie Teresio per tutto quello che ci hai lasciato, continua a guardarci e guidarci da lassù".