Vendemmia, con la rilevazione di San Martino la Camera di commercio pubblica i prezzi delle uve da vino DOC e DOCG

Come di consueto, l’11 novembre si è riunita la Consulta camerale per la rilevazione dei prezzi di San Martino che, a conclusione della stagione vendemmiale, ha ufficializzato i prezzi per l’annata 2022.

Il bollettino dei prezzi di San Martino, secondo la tradizione che vedeva l’anno lavorativo degli agricoltori terminare a inizio novembre, rappresenta ancora oggi un appuntamento annuale di riferimento per il settore primario. La Consulta prende in considerazione la rilevazione delle medie dei prezzi delle principali derrate agrarie (cereali, latte e zootecnia) e ufficializza la pubblicazione dei prezzi della frutta fresca, delle nocciole e delle uve da vino a denominazione DOC e DOCG.

“Con la fotografia dei dati statistici dell’annata agraria nel listino di San Martino 2022 pubblichiamo i prezzi della campagna vendemmiale appena conclusa per portare un contributo istituzionale alla trasparenza di un mercato di grande rilievo per l’economia provinciale - afferma il presidente Mauro Gola. Anche quest'anno ringraziamo le imprese della filiera per aver reso possibile, attraverso la redazione e la trasmissione dei documenti contrattuali, una rilevazione dei prezzi puntuale e attendibile."

Nella stagione vendemmiale 2022, grazie alla collaborazione con le aziende della filiera viticola che in congruo numero hanno trasmesso all’Ente camerale i contratti stipulati, la Camera di commercio ha potuto ufficializzare la rilevazione dei prezzi di importanti tipologie di uve a denominazione.

Nonostante l’astensione delle associazioni di categoria agricole, che dissentono dal metodo di rilevazione approvato dalla Giunta, deve essere evidenziata la rilevanza della pubblicazione dei prezzi da parte dell’Istituzione camerale, in quanto condizione necessaria per l’inserimento nel paniere statistico nazionale redatto dall’Istat e preso a riferimento da Eurostat per la determinazione delle politiche comunitarie.

Nelle tabelle a seguire sono riportati i valori rilevati.

Medie dei prezzi delle uve da vino D.O.C.G. e D.O.C.

Stagione vendemmiale 2022

UVE DA VINO D.O.C.G. prezzo al kg minimo massimo Nebbiolo per vino “Barolo” € 3,79 € 4,19 Nebbiolo per vino “Barbaresco” € 2,74 € 3,40 Arneis per vino “Roero Arneis” € 1,40 € 1,53 Moscato per vino “Asti” e “Moscato d’Asti” € 1,18 € 1,20

UVE DA VINO D.O.C. prezzo al kg minimo massimo Barbera per vino “Barbera d’Alba” € 1,28 € 1,60 Barbera per vino “Barbera d’Alba Superiore” € 1,48 € 1,81 Dolcetto per vino “Dolcetto d’Alba” € 1,14 € 1,40 Nebbiolo per vino “Nebbiolo d’Alba” € 1,63 € 1,99 Nebbiolo per vino “Langhe Nebbiolo” € 1,56 € 1,92 Arneis per vino “Langhe Arneis” € 1,18 € 1,39 Chardonnay per vino “Langhe Chardonnay” € 1,10 € 1,26 Favorita per vino “Langhe Favorita” € 1,17 € 1,48

Il listino di San Martino, grazie alle rilevazioni periodiche effettuate dalla specifica Commissione, costituita da tutti i rappresentanti della filiera corilicola, riporta i prezzi della Nocciola Piemonte IGP e della Nocciola TGT e, dal 2021, anche della Nocciola bio.

Le tabelle sottostanti indicano le rilevazioni periodiche dei prezzi con le medie della campagna corilicola 2021 e di quella 2022 in corso.

Campagna Corilicola 2021

NOCCIOLE IGP (1) TGT (1) IGP BIO (1) TGT BIO (1) Media Ott 2021/ Apr 2022 10,49 9,76 12 11,5

Campagna Corilicola 2022 (in corso)

NOCCIOLE IGP (1) TGT (1) IGP BIO (1) TGT BIO (1) Media Sett/Ott 2022 7,18 6,85 7,45 -

(1) prezzi € punto resa - 1^ fascia - IVA 4% esclusa, rilevati dall’apposita commissione

Il listino dei prezzi di San Martino è disponibile all'indirizzo

https://www.cn.camcom.gov.it/sanmartino

I prezzi delle uve da vino e dei vini DOC e DOCG sono consultabili alla pagina

https://www.cn.camcom.it/it/prezzi-uve

I prezzi rilevati dalla Camera di commercio sono consultabili sul sito

http://www.cuneoprezzi.it/ingrosso