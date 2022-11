Incidente stradale in autonomia per un automobilista che ieri sera, domenica 13 novembre, è uscito di strada con la sua autovettura in corso Langhe a Carrù.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mondovì, i carabinieri del 118 ed una pattuglia di carabinieri per soccorsi e rilievi.

Non risultano fortunatamente feriti gravi.