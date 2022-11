Morto a 41 anni Alberto, figlio di Beppe Tassone, per anni presidente del Consiglio comunale di Cuneo

E' morto stamattina Alberto, figlio di Beppe Tassone e Olivia Cavallera.

Disabile dalla nascita, aveva 41 anni. Ieri il ricovero in ospedale per una polmonite, infine il decesso stamattina nella struttura che lo ospitava, il Mater Amabilis Centro di corso Brunet a Cuneo, nel Nucleo Arcobaleno.

Alberto lascia anche il fratello Alessio, insieme a Mariagrazia.

La famiglia Tassone è molto conosciuta. Beppe Tassone è stato per due consigliature presidente del Consiglio comunale di Cuneo. Da anni è collaboratore del nostro gruppo editoriale, in particolare per la testata Montecarlonews.

Le esequie verranno celebrate mercoledì 16 novembre alle ore 10 nella chiesa del Sacro Cuore a Cuneo. Sempre qui martedì 15 alle 17.30 sarà recitato il rosario. La salma sarà tumulata nella tomba di famiglia, nel cimitero di Peveragno.

Da parte di Tassone e della moglie il grazie più sincero ringraziamento a quanti hanno assisitito il figlio Alberto in questi 41 anni. Dal dottor Nino Pittari al Consorzio socio assistenziale del Cuneese, fino alle cooperative Proposta 80 e Quadrifoglio.

A Beppe, alla moglie Olivia e al fratello Alessio le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Targato Cn e da parte del gruppo editoriale Morenews.