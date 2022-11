Alga spirulina in cucina

L’alga spirulina è da qualche anno a questa parte divenuta la star dell’integrazione, del benessere e anche della cucina. Perchè se fino ad oggi non avevi mai provato a inserirla nelle tue ricette, devi sapere che questo è il momento giusto di farlo. Il motivo? La spirulina offre una combinazione di nutrienti e antiossidanti che non si trovano ovunque.

Ecco il motivo per cui per molto tempo è stata definita il “cibo degli Dei”, una piccola alga che non fa altro che fare del bene al corpo, rende, non immortali, ma sicuramente meno inclini all’invecchiamento precoce e non solo.

Ma se fino ad oggi credevi che fosse possibile utilizzare la spirulina solo come integratore, sappi che ti sbagliati.

Un’alga verde e azzurra molto ricca

L’alga spirulina è in grado di offrire una notevole combinazione di nutrienti e antiossidanti che permettono di contrastare l’avanzata dei radicali liberi. Ovvio che queste non sono le sole proprietà di questa alga molto particolare. Con un quantitativo di calcio di gran lunga maggiore rispetto al latte, con una buona dose di betacarotene e meglio degli spinaci di Braccio di Ferro.

Questo elemento può essere una preziosa fonte di vitamina A, B, K ed E, oltre che di aminoacidi, acidi grassi e sali minerali. Quindi per beneficiarne cosa bisogna fare? Come al solito, la scelta è molto semplice, o si decide di utilizzare un integratore di spirulina, o si fa spazio alla fantasia e si inizia ad inserire l’alga all’interno della dispensa, imparando poi ad utilizzarla.

In effetti sono moltissimi gli utilizzi che si possono fare della spirulina. Come? Lo si può vedere di seguito.

Ricette sane e gustose

Per il proprio benessere occorre seguire una sana e corretta alimentazione e come ovvio che si possa immaginare, l’alga spirulina può essere un ingrediente principe di ricette veramente gustose, anche se comunque salutari. In cucina la si può utilizzare sia in polvere che in scaglie ed entrambe daranno ai tuoi cibi un aspetto veramente particolare.

La spirulina in polvere la si aggiungere allo yogurt, oppure a un latte vegetale di soia, si possono fare degli smoothie, o dei centrifugati, ma anche delle frittate, polpette. Ma de invece la si aggiunge alla farina, si può anche preparare della pasta, pane, torte e biscotte, tutte dal colore blu.

Aggiungere la spirulina ai cibi, vuol dire arricchirli di proteine, vitamine, calcio e antiossidanti. Un vero concentrato di nutrienti.

E se invece si aggiunge la spirulina al succo di melagrana o di ananas allora si potrà ottenere una bevanda antiossidante, detossinante e anche depurativa. Poi cos’altro cerchi? Ancora qualche spunto? In realtà in cucina, la sperimentazione è all’ordine del giorno.

Ti potremmo proporre degli gnocchi di patate blu, ma anche delle insalate insaporite dalla spirulina. Quello che è veramente importante per l’utilizzo è leggere attentamente le indicazioni fornite, in modo tale che non si commettano errori di sovraddosaggio che non sono fonte di controindicazioni, ma piuttosto di una ricetta non equilibrata e probabilmente non gustosa come invece dovrebbe essere.