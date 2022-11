Daltonismo e app di gioco: un rapporto in evoluzione, fra necessità e sviluppo

I dati indicano chiaramente che l’8% della popolazione maschile e lo 0,5% di quella femminile è affetta da daltonismo. In alcuni contesti, questo disturbo può compromettere in maniera decisiva la possibilità di intraprendere alcune azioni: l’ovvio riferimento, in questo caso, va al mondo delle app di gioco. Spesso e volentieri queste sono pensate per stordire l’utilizzatore con un trionfo di colori ed effetti, che un soggetto daltonico non è in grado di distinguere. Di fatto, i giocatori daltonici si ritrovano esclusi o penalizzati da questo mondo di gioco.

Daltonismo e app di gioco: un rapporto complesso

Non bisogna commettere l’errore di sottovalutare la questione dei giocatori daltonici: la loro difficoltà va ben al di là dell’impossibilità di cogliere tutti quegli effetti specificatamente legati ai colori proposti da molte delle app di gioco oggi in circolazione. Guardando alle applicazioni di gioco online, infatti, ci si rende conto che molte di queste prevedono che i colori abbiano un’importanza cruciale, ad esempio nella definizione dei valori di fiches e dunque delle puntate da effettuare a ogni giro.

Spesso infatti alcuni effetti si attivano o possono essere goduti dal giocatore solo a patto che questi sappia distinguere un colore da un altro, cosa che il daltonico non riesce a fare. Da qui, deriva una forte penalizzazione, se non direttamente un’esclusione, di questa nutrita categoria dal mondo delle app di gioco. Se si considerano infatti le forme più comuni di daltonismo, come la confusione tra il rosso e il verde, o quella tra il blu e il giallo, ci si rende immediatamente conto di come possa essere spiazzante per un giocatore con questa difficoltà giocare online.

La necessità di un cambiamento

Ignorare il problema del daltonismo di certo non porta le app di gioco molto lontano. Un soggetto affetto da questo disturbo e desideroso di nuovi intrattenimenti online potrebbe certamente consultare la guida casino mobile app e verificare la reale offerta di giochi che prevedano la presenza di un filtro per daltonici, ma ciò non risolverebbe del tutto il problema: infatti dovrebbero essere le case produttrici di giochi a interessarsi per prime alle statistiche e a calcolare l’effettivo disagio provocato a una percentuale notevole di giocatori, e da questo punto in poi cambiare le carte in tavola.

La questione può essere posta anche come un potenziale investimento fatto dalla sala da gioco nei confronti di tutti quei clienti che non si sono mai registrati presso quello specifico portale proprio perché messi in difficoltà dai colori delle schermate. Questi clienti esistono e non sono pochi, se si considera che, data la grande mole di persone che ogni giorno gioca su dispositivo mobile, più del 4% può essere stato dissuaso dalla registrazione proprio perché l’app non era stata pensata con un filtro per giocatori daltonici: la percentuale sembra irrisoria, ma visti i numeri di utenti reali interessati al gioco, non lo è affatto.

Non si deve sottovalutare, infine, quella che è a conti fatti una discriminazione: nel momento in cui si mettono in piedi delle app di gioco fondate solo ed esclusivamente sull’uso del colore, si sta automaticamente discriminando ed escludendo dal loro utilizzo tutta quella fetta di giocatori che non può, per una ragione o per l’altra, distinguere quegli stessi colori. Basti pensare a quando i colori sono sfruttati per distinguere i diversi valori delle fiches, ad esempio: basterebbe scrivere sulle fiches il loro reale valore, così da evitare ogni incertezza o errore. Spesso tuttavia questo semplice gesto non viene fatto e i casinò finiscono per escludere dalle scuole di croupier i soggetti daltonici proprio perché non sarebbero in grado di distinguere le fiches semplicemente dal colore.

Utili strategie di cambiamento

Ferma restando l’importanza dell’inclusività sotto il punto di vista etico, è opportuno che le app di gioco seguano delle precise strategie, in fase di elaborazione, al fine di non escludere i giocatori daltonici dal loro utilizzo. In fondo, per verificare le difficoltà suscitate nei giocatori daltonici, basterebbe filtrare le principali schermate di gioco con delle app appositamente pensate per simulare la visione daltonica, e da lì iniziare a lavorare per migliorare la compatibilità e l’inclusività del sistema.

Allo stesso tempo, si dovrebbe rivedere il meccanismo alla base dei mazzi quadricolore: questi sono stati pensati per agevolare i giocatori online di poker e bridge, ma finiscono innegabilmente per mettere in difficoltà i daltonici incapaci di distinguere tra rosso e verde, finendo per escluderli dal gioco o dare un vantaggio ai loro avversari. Stessa attenzione dovrebbe essere riservata ai giochi con i dadi, specialmente se le meccaniche prevedono di tirare più di un dado e che ognuno di essi sia perfettamente distinguibile dagli altri: in questi casi, bisognerebbe agire sul contrasto dei colori, piuttosto che sull’estetica.