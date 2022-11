Inaugurata a Cuneo l’agenzia Mazzarella Domenico – Prexta

L’agenzia Mazzarella ha sigillato e inaugurato la sua nuova collaborazione con Prexta, società del Gruppo Bancario Mediolanum, in occasione di una cerimonia che si è svolta nella sede di Cuneo, Lungogesso Papa Giovanni XXIII 40.

Mazzarella Domenico, è dal 2004 un agente in attività finanziaria con un organico di 4 persone, ha incarnato e applicato con ottimi risultati il modello della banca vicina alle persone, lavorando con grande professionalità, anche e soprattutto durante la pandemia.

Dal canto suo Prexta S.p.A. è una società di intermediazione finanziaria del Gruppo Bancario Mediolanum, una delle principali banche europee. Entrambe condividono gli stessi valori e in particolare la mission: offrire servizi di elevata qualità alla propria clientela.

"Sono orgoglioso di questa partnership - ha sottolineato Mazzarella Domenico in occasione del taglio del nastro - e sono convinto che la straordinaria forza ed esperienza del Gruppo avranno sicure ricadute positive per i clienti privati e per le imprese del territorio".

In quest'ottica l’agenzia Mazzarella – Prexta offre servizi quali: l’erogazione di finanziamenti sotto forma di cessione del quinto stipendio, delegazione di pagamento, anticipo TFS e prestiti personali.







Per maggiori informazioni e appuntamenti:

Mazzarella Domenico, Lungogesso Papa Giovanni XXIII 40 - Cuneo

Telefono fisso: 0171-29.17.70

Cellulare 347-83.27.790

E-mail mazzarella.d@libero.it





Profilo LinkedIn https://www.linkedin.com/in/domenico-mazzarella-384aa934/