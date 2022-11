Manifestazioni contro il governo in Moldavia, ma la UE concede altri 250 milioni

Le proteste di piazza in Moldavia vanno avanti da almeno due mesi e non sembrano destinate a fermarsi. A ottobre l’inflazione ha toccato una cifra record superiore al 34% e il governo non intende rinegoziare con Gazprom il contratto di fornitura energetica. La stagione fredda però è ormai alle porte e i cittadini chiedono urgentemente un cambio di rotta o addirittura le elezioni anticipate. La scorsa settimana il partito di opposizione ȘOR ha portato in piazza 50mila persone, ma ha anche denunciato come la polizia abbia tentato di ostacolare lo svolgimento della manifestazione. Questo partito dà voce a quella metà del Paese che non vuole seguire il governo della premier Natalia Gavrilița nel suo percorso verso l’adesione all’Unione Europea e preferirebbe che la Moldavia rimanesse neutrale ed equidistante fra Occidente e Russia. Altri ancora vorrebbero invece che Chișinău mantenesse con Mosca quei forti legami economici e culturali che resistono dai tempi dell’Unione Sovietica. E intanto la questione della Transnistria è sempre aperta. A Bruxelles evidentemente vedono che il tempo stringe e cercano di inglobare la Moldavia nella UE il più in fretta possibile: per farlo, devono far sì che la presidente Sandu insieme all’attuale governo completino la procedura di adesione, già approvata nella sua prima parte. Come riferisce il sito Strumenti Politici, la presidente della Commissione Europea von der Leyen è andata qualche giorno fa a Chișinău per annunciare la concessione di 250 milioni di euro sotto forma di prestiti e sovvenzioni per aiutare il governo moldavo ad acquistare gas e gestire la catastrofica situazione finanziaria. Finora, la UE ha già dato alla Moldavia 840 milioni e la premier Gavrilița sembra intenzionata a chiederne altri 450.