A Fossano si celebra la Giornata Internazionale contro il femminicidio con uno spettacolo teatrale

Il Comune di Fossano, in collaborazione con la commissione regionale pari opportunità e la cpo di Fossano ha organizzato uno spettacolo teatrale in occasione della giornata internazionale contro il femminicidio che ricorre il 25 novembre. La rappresentazione verrà portata in scena dalla compagnia teatrale Gli Instabili in collaborazione con la band Stuff Like Jazz il prossimo lunedì 21 novembre ore 21 presso il teatro I Portici di Fossano. L'ingresso è gratuito ed è rivolto a tutta la cittadinanza.

"Sono contenta che in occasione di una ricorrenza così importante ci sia stata la collaborazione di tanti partner istituzionali. L'obiettivo è quello della sensibilizzazione, dell'informazione e soprattutto della prevenzione di episodi che coinvolgono le donne. La cronaca quotidiana ci insegna e ci impone una sempre maggiore attenzione per prevenire tali fenomeni e per far sentire la nostra vicinanza e per dare il nostro supporto concreto alle vittime di violenza, fisica e psicologica. E' importante dare voce e ascoltare le donne, non farle sentire sole e soprattutto sostenerle nel percorso che devono affrontare, un percorso che può essere a volte lungo, impegnativo e che può scoraggiare se non si viene adeguatamente affiancati. Anche per questo a Fossano sono presenti uno sportello anti-violenza e uno sportello legale gratuito presso il Comune di Fossano", precisa l'assessore alle Pari Opportunità di Fossano, Ivana Tolardo.