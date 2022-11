A Saluzzo grande attesa per la 20^ edizione della Fitwalking del cuore

Domenica 22 gennaio torna finalmente in presenza il Fitwalking del Cuore che è la vera novità di questa ventesima edizione.



Dopo due anni di pausa forzata i rituali che contraddistinguono da sempre l’evento stanno finalmente tornando. Il ritrovo a Saluzzo in Piazza Cavour, la colazione al bar, l’allegria dei momenti che precedono la partenza, lo starter che dà il via, il serpentone di persone lungo il percorso, il ritiro del pacco gara all’arrivo, per molti il pranzo fuori con famiglia e amici e poi i saluti, i sorrisi ed il piacere di trovarsi tutti insieme a fare del bene facendosi del bene con una camminata in compagnia.



Tra poco più di due mesi sarà di nuovo Fitwalking del Cuore, l’organizzazione è ormai entrata nel vivo per fare in modo che tutti possano tornare a godersi a pieno l’evento. Si parte come sempre dalle associazioni e dai gruppi, beneficiari e promotori del meccanismo solidale. Quanto raccolto dalle iscrizioni è infatti devoluto a sostegno dei progetti presentati appunto da associazioni e gruppi scolastici, sportivi e di volontariato che prendono parte alla raccolta iscrizioni in proporzione al numero degli iscritti. Il meccanismo quindi è molto semplice più pettorali si vendono più è alto il contributo, anche se è premiante non ci sono gare, ricevono il contributo tutte le associazioni che raggiungono la quota di almeno 100 pettorali venduti.



L’attuale congiuntura socio-economica ci ricorda ancor di più quanto siano utili iniziative come il Fitwalking del Cuore che permettono al mondo del terzo settore e della scuola di portare avanti progetti che altrimenti rischierebbero di non poter essere concretizzati per mancanza di fondi. Proposte che si potrebbe pensare magari non così necessarie considerando appunto le criticità del periodo, ma la forza dell’evento è proprio quella di dare forma ai sogni. Per molte realtà è lo strumento per realizzare ciò che non sarebbe realizzabile altrimenti.



Le associazioni, le scuole, i gruppi parrocchiali e di volontariato interessati a partecipare possono chiedere informazioni agli organizzatori, l’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking scrivendo una mail all’indirizzo info@scuolacamminosaluzzo.it oppure contattando il numero 338/6151466.