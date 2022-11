Savigliano, in piazza Santarosa le letture di "Pagine in Volo"

"I libri sono per tutti: in essi ognuno può trovare la sua storia e il suo modo di rappresentarla. Basta dare spazio alla creatività e alla fantasia"

Questo è il messaggio che le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Santorre di Santarosa” vogliono diffondere attraverso "PAGINE IN VOLO", l’evento pubblico che avrà luogo venerdì 11 novembre in Piazza Santarosa a Savigliano, dalle ore 16.30 alle ore 18.

All’ombra del grande albero e sotto la guida dei simpatici “Schiappastorie” (i cantastorie della Secondaria ex-Schiaparelli), sarà possibile addentrarsi in un percorso di letture animate, intrattenimento e laboratori creativi dove tutti, grandi e piccini, potranno trovare la propria storia e comporre la propria poesia.

L'evento fa parte di un progetto dell’Istituto organizzato in concomitanza con #Io leggo perché 2022, l'iniziativa dell’Associazione Nazionale Editori, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, finalizzata alla promozione del libro e della lettura. In quell’occasione, sarà possibile acquistare, presso le librerie associate, un libro da donare alle biblioteche scolastiche.