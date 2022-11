Un Caffè Letterario formato mondiale con il ct dell’Italvolley Ferdinando De Giorgi

Se siete appassionati di pallavolo, cerchiate in rosso la data del 17 novembre, quando saremo un po’ tutti Mila e Shiro, grazie al Caffè Letterario di Bra .

Due e più cuori nella pallavolo batteranno sul gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più” con Ferdinando De Giorgi , in arte Fefè, il ct dell’Italvolley maschile campione del mondo in carica.

Ex palleggiatore della “Generazione dei Fenomeni” negli Anni ‘80-‘90, da giocatore si è laureato per 3 volte di fila campione del mondo (Brasile 1990, Grecia 1994 e Giappone 1998). Da allenatore si è superato: nominato a giugno 2021, a settembre ha vinto l’Europeo e un anno dopo il Mondiale.

Adesso l’attende l’incontro con il pubblico del Caffè Letterario di Bra per una serata di sport che si annuncia straordinaria e assolutamente da non perdere. Tutti online alle ore 21 in punto.