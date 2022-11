Ampio successo a Trinità per il corso sulla cucina tenuto dallo chef Andrea Basso

A Trinità ha avuto avvio nei giorni scorsi una serie di appuntamenti didattici pratici sulla gastronomia a cura dello chef Andrea Basso, docente presso l'Istituto alberghiero Giovanni Giolitti di Mondovì.

Il percorso si sviluppa in quattro martedi - 8, 15, 22 e 29 novembre - opzionabili a piacimento, da uno solo all'intera serie

Ogni serata ha un costo di 20€ comprensivi del materiale per le preparazioni e della copertura delle spese fisse della location. Si tengono presso la sede locale dell'Associazione Nazionale Alpini, che presenta uno spazio che riproduce una cucina domestica.

Per una gestione ottimale degli spazi per ogni serata vengono ammessi quindici discenti.

Ernesta Zucco, sindaca di Trinità, ideatrice dell''iniziativa ed alla quale bisogna rivolgersi per le iscrizioni: "Nonostante il limite che ci siamo imposti di 15 iscritti, il primo appuntamento è stato così gettonato che abbiamo deciso di derogare a venti, e sono comunque rimaste in lista d'attesa molte persone, per cui è verosimile che organizzeremo un corso gemello più avanti. La prima serata ha entusiasmato i presenti al punto che invece di durare tre ore, è durata quattro!"