Limone Piemonte: via alla campagna solidale per Franchina, l'angelo degli amici a quattro zampe

Si chiama Franchina e trascorre le notti a dare da mangiare alle colonie di gatti randagi di Borgo San Dalmazzo, Limone Piemonte e Vernante, tutto con i propri mezzi e a spese proprie. Una donna ‘meravigliosa, generosa di cuore’ - come viene definita nella descrizione della campagna di raccolta fondi a lei dedicata sul sito GoFundMe - , ex parrucchiera a Limone Piemonte, da sempre votata alla cura degli amici a quattro zampe.



Dopo decenni di attività volontaria, l’automobile di Franchina deve essere sostituita e le sue sole possibilità economiche non glielo permettono. Per questo Ivo Andreis – volontario animalista e accalappia cani con patentino ASL Cn1, ma anche titolare de ‘Il Cucciolo 2.0’ - ha lanciato la campagna di raccolta fondi a suo favore.



Per partecipare è sufficiente cliccare su QUESTO LINK e seguire le istruzioni sulla pagina.