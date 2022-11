Alba Cheer: alla Titans si seleziona il Ficec team Italia ICU

Le selezioni per il Ficec Team Italia ICU categoria senior coed elite sono state confermate dalla Ficec - Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport - per domenica 20 novembre presso La Palestra Titans di Alba.

Dopo l'allenamento open della scorsa settimana che ha visto presenti oltre quaranta partecipanti, è tempo di confrontarsi e mettere in pedana i migliori skills; obiettivo dichiarato costruire un team capace di portare in campo una performance almeno pari a quella che lo scorso anno regalò lo storico terzo posto al cheerleading italiano.

I più talentuosi atleti d'Italia sono attesi ad Alba per le ore 11:30, dove si alleneranno e saranno selezionati sotto gli occhi dei coaches di Alba Cheer, supportati per l'occasione dai consulenti di Cheer IQ, presenti per uno stage alla Palestra Titans proprio nel prossimo fine settimana. Unici requisiti per prendere parte alle selezioni è essere tesserati presso un team regolarmente affiliato a Ficec e dare adesione presso la segreteria federale entro mercoledì 16.

Gli ostacoli principali ad un programma di spessore assoluto sembrano oggi per lo più quelli economici, come sempre crocevia delle sorti della qualità tecnica dei team, in particolare di fronte alla volontà di dare immediata continuità al programma che la scorsa stagione ha funzionato con successo.

A questo proposito, dopo aver ricevuto l'incarico dalla Ficec di allestire e allenare il senior coed, Alba Cheer e La Palestra Titans si sono attivate riuscendo da subito a reperire delle risorse per coprire una parte del budget necessario alla trasferta degli atleti, una dimostrazione di quanto il sodalizio albese creda nel potenziale di questo programma e un importante incentivo per permettere a tutti di prendere parte ai tryouts, a cui seguiranno ulteriori campagne di ricerca sponsorizzazioni.

Appuntamento dunque ad Alba domenica 20 novembre alle ore 11:30. E' tempo per il meglio del cheerleading italiano di scendere in campo ed esprimere tutto il proprio valore.