Atletica: Valentina Gemetto ok a Osimo

Nel Cross Valmusone di Osimo (Ancona), secondo appuntamento del calendario nazionale della corsa campestre, brilla Valentina Gemetto (Atl. Saluzzo).

Nella prova assoluta femminile infatti, sui 7km, la cuneese è protagonista di un bel duello con la britannica Verity Ockenden, bronzo sui 3000 agli Europei indoor dell’anno scorso, che la vede sconfitta negli ultimi metri ma comunque ottima seconda.

Gemetto, quarta quest’anno alla Festa del Cross nel cross corto, lascia così una bella impressione in vista delle selezioni per la squadra azzurra che prenderà parte agli Europei di Cross dell’11 dicembre al Parco La Mandria. Alle sue spalle un’altra piemontese, Elisa Palmero (Esercito), che è terza classificata.

Nella prova sui 6km, riservata alle categorie allievi e juniores, 10mo posto per Davide Rapallo (Battaglio CUS Torino), mentre la sua compagna di club Sofia Cafasso è ottava nella prova sui 4km riservata alle categorie femminili u20.

Il prossimo appuntamento del cross nazionale, valido come selezione per la squadra azzurra in vista della rassegna continentale, sarà il J Medical La Mandria Cross, domenica 20 novembre al Parco La Mandria; l’appuntamento sarà anche un vero e proprio test event del Campionato Europeo con la possibilità, per gli atleti che vi prenderanno parte, di saggiare una parte del percorso dell’11 dicembre.