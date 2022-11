Calcio Serie D: domenica prossima Fossano-Sanremese, fischio d'inizio alle 15

Avrà luogo alle 15 di domenica 20 novembre il fischio d'inizio di Fossano-Sanremese, incontro della 14^giornata del girone A di Serie D.

Ufficializzato il cambio d'orario, originariamente previsto, così come le altre partite del turno, alle ore 14,30.

I blues torneranno ad esibirsi davanti al pubblico del "Pochissimo" una settimana dopo avere ottenuto il primo risultato positivo in trasferta (domenica 13, 0-0 sul campo della Fezzanese).

Sfida ad alto coefficiente di difficoltà quella che attende la squadra di Viassi. I matuziani, reduci dalla vittoria per 2-1 contro il Chieri, occupano il secondo posto in classifica ed inseguono la capolista Sestri Levante. Fossano ultimo a quota 4 punti ed ancora senza vittorie in campionato.