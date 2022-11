Cuneoginnastica: Dalmasso, Dotta e Silvestro ammesse alla fase nazionale del campionato italiano

Palaindoor, Padova, ripescaggio nazionale gold junior e senior della Federazione Ginnastica d’Italia, gara valida per l’ammissione alla finale del campionato italiano di Ginnastica Artistica femminile.

Nella categoria senior, la prima ginnasta a scendere in campo gara è stata la borgarina e specialista Anita Zampieri. Alcune imprecisioni non le hanno permesso di ottenere i risultati sperati ma con una gara determinata e brillante ha migliorato le prestazioni delle precedenti prove regionali. Per lei questa gara ha rappresentato una grande prova di determinazione, volontà e tenacia.

E’ stato poi il turno della ginnasta di Bernezzo Fanesi Petra che nella stessa categoria ha portato a termine una buona gara sui quattro attrezzi, migliora infatti la sua prestazione rispetto alle prove regionali ottenendo punteggi alti in un contesto nazionale dove è sempre molto difficile confermare gli score ottenuti nelle competizioni locali. Per Petra picco positivo di punteggio alle parallele ed al volteggio.

Sempre nella categoria senior altre 2 ginnaste hanno rappresentato la Cuneoginnastica, sono le cuneesi Dalmasso Anna e Ristorto Alessia che con delle prestazioni eccellenti hanno portato a termine una gara brillante, senza errori e molto precisa. Per loro postazioni di prestigio, Anna diciottesima, Alessia ventiduesima, Petra ventinovesima su ottantasei ginnaste qualificate per questa competizione.

Nella categoria junior 1 saliva in pedana per la Cuneoginnastica la borgarina Sofia Ambrosio; per lei una gara brillante e perfetta con gli arrivi precisi sia della serie acrobatica alla trave che del doppio salto indietro raccolto al corpo libero. Per lei diciottesima posizione su novanta atlete e punteggio altissimo sul totale dei quattro attrezzi. Primo anno e primo ripescaggio individuale nella categoria junior per Sofia che possiede già un ottimo bagaglio tecnico nonostante la giovane età.

Nella categoria junior 3 ed all’ultimo anno in questa categoria le cuneesi Annachiara Dotta e Lucrezia Silvestro scendono in campo gara determinate e con desiderio di imporsi in questa importante tappa individuale; per loro splendide esecuzioni su tutti gli attrezzi. Per Lucrezia record personale a trave con punteggio altissimo di 12,00 e secondo posto tra le 46 atlete in gara; sesta nella classifica di giornata calcolando il totale dei quattro attrezzi. Anche Annachiara ottiene il suo record personale ma al volteggio dove conquista uno splendido 12,00 con un salto Yurchenko molto alto e preciso.

Grande soddisfazione per le ginnaste della Cuneoginnastica che hanno ottenuto l’ammissione alla fase nazionale del campionato italiano: Anna Dalmasso al volteggio ed alle parallele, Annachiara Dotta alle parallele e Lucrezia Silvestro nel concorso generale; per le altre ginnaste bisognerà attendere la circolare federale per scoprire se ci saranno altre ammissioni nelle eventuali finali di specialità.