Judo: dominio braidese ai Campionati Italiani Esordienti

Un fine settimana epico per il Judo Bra ai Campionati Italiani Esordienti svoltisi ad Ostia nello scorso fine settimana.

I giovani atleti braidesi hanno conquistato un risultato storico per la società, mai ottenuto prima.

Il Campionato Italiano è la gara più importante dell’anno che incorona i Campioni Nazionali per ogni categoria di peso. Si confrontano tutti i migliori atleti che, dopo essersi qualificati nelle fasi regionali, si trovano a competere fra loro per conquistare il titolo più ambito. Negli anni passati, atri atleti del Judo Bra hanno provato a conquistare il titolo di Campione Italiano Esordienti (13-14 anni), ma nonostante la loro bravura e determinazione nessuno di loro era mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio.

Il Judo Bra ha partecipato alla competizione con quattro atleti qualificati, che si sono distinti nelle precedenti fasi di qualificazione dei vari tornei del circuito nazionale svolti a Riccione, Lodi, Olbia e Pescara, ottenendo risultati che hanno permesso a tre di loro di partecipare di diritto alle finali a Roma, senza dover effettuare le qualifiche regionali.

Nella giornata di sabato è stato il turno delle categorie maschili: Simone Vitale ha conquistato il titolo di vicecampione italiano 2022 nella categoria -66kg. Come testa serie n.1 del ranking nazionale, Simone ha collezionato medaglie dall’inizio dell’anno alle gare di circuito nazionale, che gli hanno permesso di arrivare in vetta nella sua categoria. Nella competizione di sabato, il giovane atleta è riuscito a imporsi fin dall’inizio sui suoi avversari, accedendo alla finale di categoria vincendo 3 incontri. Nell’incontro per il titolo ha ceduto il passo al forte atleta pugliese, che è riuscito a sorprenderlo subito all’inizio del combattimento, costringendo Simone a rinunciare al titolo. Ottima gara che ha confermato la forza e le potenzialità di questo giovane atleta, tra i più forti nella sua categoria. Si tratta anche del miglior risultato ottenuto fino ad oggi da qualsiasi atleta braidese nella categoria Esordienti maschili.

Buona è stata anche la prestazione di Federico Labate, categoria -81kg, che dopo essersi qualificato alle fasi regionali da primo anno Esordiente, ha concluso al 9°posto vincendo un incontro su tre. Un buon inizio per lui, in quanto tra i più giovani della categoria, è riuscito comunque a mettere in difficolta ragazzi più grandi ed esperti di lui. Tutta esperienza per il prossimo anno, essendo l'unico tra i quattro ragazzi che potrà ancora accedere il prossimo anno alla competizione di questo livello.

Domenica è stato il turno delle categorie femminile: Cavaglià Marika ha conquistato il titolo di Campionessa italiana 2022 nella categoria -63kg, ottenendo un traguardo mai conquistato da nessun altro braidese prima di lei. La ragazza si era già qualificata al 3° posto nell’edizione passata dei campionati, mentre quest’anno ha confermato la sua netta supremazia nella nuova categoria vincendo ben tre gare di circuito nazionale e confermando la sua superiorità in questa finale nazionale, concludendo l’anno vincendo sia il titolo che la ranking nazionale. Marika, durante la gara, ha vinto ben cinque incontri concludendo la finale con la forte atleta ligure. Sicuramente da tenere in considerazione il risultato ottenuto da Marika, che ha iniziato a fare judo nella associazione braidese all’età di tre anni e conquistando risultati fin da piccola distinguendosi fin da subito nell’agonismo. Un traguardo che dovrà essere un punto d’inizio per le prossime competizioni che la vedranno passare di categoria dove si confronterà con atleti più grandi ed esperti.

Per poco non è arrivato anche il secondo titolo con Macis Jennifer, che ha conquistato il titolo di vicecampionessa d’Italia nella categoria -57kg, vincendo 4 incontri e perdendo la finale negli ultimi 6 secondi dell’incontro, seppur in vantaggio di due sanzioni sull’atleta vincitrice. Comunque un ottimo risultato per Jennifer, che con soli 6 anni di pratica di Judo, si è distinta anche lei quest’anno, vincendo tre gare del circuito nazionale concludendo con un ottimo secondo posto alle finali. Come per Marika, anche il risultato di Jennifer è sicuramente un punto di partenza per le prossime competizioni, dove potrà sicuramente ambire a conquistare il desiderato titolo Italiano.

Per i risultati di domenica nelle categorie femminili, l’associazione braidese è stata premiata come la seconda società nazionale 2022 Esordienti, evidenziando il lavoro fatto dal M° Antonio Carnebianca e dai suoi collaboratori e portando a Bra un risultato storico mai ottenuto in precedenza.

Per coronare i risultati, gli atleti braidesi sono stati accolti e premiati dalle più alte personalità cittadine, ritrovati venerdì 11 novembre presso la sede di via Gabotto. Tra tutti il sindaco Giovanni Fogliato, che ha presenziato elogiando i traguardi ottenuti, l’assessore Luciano Messa, il consigliere Bruna Sibille e Gianfranco Vergnano per dell’associazione Veterani dello Sport. In serata sono stati premiati i giovani campioni come esempio e unico simbolo del judo Braidese, nonché si ha elogiato il grande lavoro svolto dal M° Carnebianca che ormai da anni continua a dare conferma della sue competenze sportive ottenendo sempre più risultati in tutti i livelli agonistici e portando Bra a competere tra le più grandi società d’Italia.