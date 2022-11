Volley femminile A1. Cuneo sbanca Firenze, Cecconello: "Stiamo dimostrando di avere un gran carattere"

Nella sua prima volta a Palazzo Wanny la Cuneo Granda S.Bernardo bissa il successo al tie-break di Bergamo e supera in rimonta Il Bisonte Firenze portandosi a quota cinque punti in classifica.

Partono meglio le padrone di casa, che però nel secondo set subiscono il ritorno e la vittoria in volata delle ospiti. A un terzo set dominato dalle toscane segue un quarto parziale condotto dall'inizio alla fine dalle piemontesi, trascinate da una Szakmáry sempre più fondamentale. Nel quinto set sale in cattedra Sofya Kuznetsova, che firma ben sei punti, con due ace consecutivi che spaccano il parziale. La schiacciatrice russa chiude con ventun punti a referto e il titolo di MVP.

Dopo Bergamo un'altra prestazione sontuosa di Agnese Cecconello, autrice di sette muri; ancora decisivi gli apporti in corsa come quelli di Diop e Caruso, subentrate a Drews e Hall.

Dopo un giorno di riposo le gatte torneranno in palestra nella mattina di martedì per preparare la prima delle due sfide casalinghe di fila, quella di mercoledì 16 contro la Cbf Balducci Hr Macerata (ore 20:30); biglietti disponibili in sede e su Liveticket.

AGNESE CECCONELLO, CENTRALE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Una vittoria che significa tantissimo e che testimonia che il nostro percorso sta proseguendo sull'onda giusta. Dobbiamo continuare a lavorare sui nostri punti deboli, ma stiamo dimostrando che abbiamo un gran carattere. Dopo il terzo set perso male ci siamo dette di ricominciare dalle cose semplici e di tirare fuori la grinta, e siamo riuscite nel nostro intento. Adesso ci aspettano due partite importanti davanti ai nostri tifosi: se continuiamo a spingere così non potremo che fare punti e, auspicabilmente, cogliere la prima vittoria casalinga».