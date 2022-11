Ad Aosta la mostra fotografica con gli scatti del saviglianese Fabrizio Macagno

Sarà visitabile dal 13 al 18 e dal 22 al 25 novembre la mostra allestita presso la Galleria d'arte San Grato ad Aosta con gli scatti del fotografo saviglianese Fabrizio Macagno.

Fotografo per passione da oltre dieci anni, classe 1980, Macagno è architetto e appassionato di interior design, trasforma e restaura mobili antichi e vintage in stile moderno e originale.

La sua formazione in campo fotografico ha origine da autodidatta fin dall’adolescenza; negli anni ha seguito corsi e workshop tenuti da fotografi di spessore e la sua forte passione per la fotografia lo porta a perfezionarsi con corsi on line tenuti da fotografi di rilevanza internazionale.



Fabrizio racconta la storia di un viaggio di emozioni fissate nell’istante dello scatto e poi la sua creatività trova sfogo nell’editing di luci e colori per un risultato finale che è la sua personale visione del mondo.



Nella mostra ad Aosta saranno visibili molti degli scatti realizzati in provincia di Cuneo.

Orari di apertura:

9:00-12:00 e 15:00-19:00