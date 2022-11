Busca: i 1.000 alla mostra di Joan Mirò in casa Francotto

Oltre 1000 visitatori a Busca alla Mostra di Joan Mirò, domenica 20 novembre ritornano in abbinamento le visite alle Cave di alabastro.



La mostra Mirò: sogno, forza e materia a Casa Francotto a Busca chiude il suo terzo week end con numeri in crescita. Oltre 1000 persone hanno già visitato l'esposizione, tra cui diverse classi delle scuole primarie che durante la settimana si sono cimentate a disegnare un capolavoro ispirandosi all'artista catalano.



L'abbinamento con la visita di monumenti ed angoli caratteristici della Città ha funzionato e la Torre Civica è stata visitata fino a tarda sera. Domenica 20 novembre, intanto saranno replicate a grande richiesta, le visite alle cave di alabastro per cui è necessario prenotarsi fino ad esaurimento posti.



Domenica 27 novembre è invece prevista, insieme al biglietto per la mostra, un’escursione mattutina di 5 km (partenza 9,30 arrivo 12,30) da titolo Busca etrusca e romana.



Per info: info@casafrancotto.it – telefono 371-5420603 (lunedì dalle 9,30 alle 12 – venerdì dalle 15,00 alle 18,30 – sabato dalle 10 alle 12).